Il nuovo De Bruyne è dell’Inter: giocate e numeri da sogno in Nazionale

L’Inter ha a disposizione il nuovo De Bruyne: tra giocate magiche e numeri da sogno ha già conquistato la Nazionale

Simone Inzaghi deve pensare a costruire un’Inter subito competitiva, che possa mantenere lo scudetto in bacheca e puntare anche a un percorso di pregio in Champions League. Non è facile, visti i tanti impegni in programma e la necessità di compiere sempre rotazioni mirate, che possano mantenere il livello di forma dei nerazzurri alto durante il corso della stagione.

L’obiettivo è arrivare a primavera ancora in corsa per tutti gli obiettivi, ma anche costruire un futuro sempre più importante, che passa dall’arrivo di giovani di talento e dalla valorizzazione di chi è già in casa, pronto a esplodere in prima squadra. In tal senso, c’è un ragazzo che la Beneamata ha acquistato la scorsa estate e sta sempre di più dimostrando tutto il suo valore, non solo in Italia ma anche sulla scena internazionale.

Stiamo parlando di Luka Topalovic, calciatore sloveno su cui l’Inter nutre grande aspettative. In realtà, la sua prima parte di stagione non è stata sconvolgente agli ordini di Zanchetta. L’allenatore l’ha impostato come mezzala di grande qualità, ma si sta concentrando soprattutto sulla sua fase difensiva, in modo da prepararlo a tutti gli effetti per il calcio italiano ed europeo. Fino a questo momento ha realizzato solo due gol tra campionato e Youth League, ma la sensazione è che nel prossimo futuro mostrerà tutto il suo potenziale.

L’Inter aspetta Topalovic, lui incanta con la Slovenia

Le caratteristiche di Topalovic sono quelle di un De Bruyne in erba, con le dovute proporzioni. Ama svariare sul fronte offensivo, avere il pallone tra i piedi, andare alla conclusione personale, ma anche offrire assist e creare occasioni per i compagni.

Gli ultimi segnali positivi sono arrivati nel percorso con la Slovenia per le qualificazioni all’Europeo U19. Con la maglia numero 10 sulle spalle, da capitano e come leader tecnico del gruppo, ha trascinato i suoi da sotto età alla fase successiva.

È già arrivato a quota sei gol nelle ultime sette partite, facendo parlare molto bene di sé in patria e garantendosi un futuro da protagonista. Ora è arrivato il momento di prendersi anche l’Inter, con Simone Inzaghi che segue con grande attenzione la sua crescita. La volontà del club nerazzurro è attingere sempre di più dal vivaio e Topalovic sembra il profilo giusto per essere al centro di un nuovo ciclo, che passerà sempre di più dai giovani per volontà di Oaktree.