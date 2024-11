L’Inter compra il nuovo fenomeno argentino: Zanetti in missione

Oaktree potrebbe aver sguinzagliato Javier Zanetti: l’obiettivo da inseguire è il fenomeno diciassettenne del River Plate

Può giocare come ala, trequartista o come interno di centrocampo. E da ragazzino si è distinto anche come seconda punta. Ha un bel sinistro e sembra sempre in grado di trovare i tempi e le linee giuste per il passaggio intelligente.

Secondo Alfio Musmarra di Telelombardia, l’Inter si starebbe muovendo concretamente per il craque del River Plate Franco Mastantuono: diciassette anni e talento enorme. Si tratta di una voce verosimile? Tempo fa si diceva che il ragazzo fosse in trattative con il Real Madrid. L’affare, per qualche motivo non si è chiuso, e ora Mastantuono afferma a favore di telecamere di essere contento così, perché sente già di giocare nel miglior club del mondo.

Avendo meno di diciott’anni, numeri alla mano, Mastantuono è uno dei talenti più fulgidi in circolazione. Nelle ultime 20 gare disputate in Argentina ha segnato un goal e fornito tre assist, ma soprattutto ha portato a segno più dell’80% dei passaggi e creato varie occasioni da goal (la sua medie e di 2,7 passaggi chiave a partita). Ha ottimi numeri pure in interdizione. Sa dribblare e ha un’ottima accelerazione. E sembrano tutti numeri destinati a migliorare.

Franco Mastantuono all’Inter: Zanetti corteggia il fenomeno del River

L’Inter, come abbiamo accennato, potrebbe provare a far pesare l’influenza di Zanetti e dei tanti altri argentini che hanno un peso in patria, da Milito a Cambiasso. E a Zanetti il baby fenomeno di sicuro piace…

L’operazione è comunque molto difficile. Il ragazzo ha una clausola superiore ai 40 milioni, ma anche per una ventina (più una percentuale sulla rivendita) il River potrebbe venderlo. Sarebbe un colpaccio in prospettiva, un acquisto in linea con la nuova strategia di Oaktree. Ma si può fare davvero?



Mastantuono ha un bel gioco di gambe, cerca sempre di dribblare l’avversario, entra nell’area di rigore e sa gestire il gioco nella trequarti. Ha visione ed eleganza. In certe giocate ricorda un po’ James Rodriguez. Anche se il suo forte sono i passaggi e la visione di gioco, mentre per James erano il dribbling e il tiro da fuori.

Un argentino al posto di Calhanoglu

Guardando un po’ dei video che si trovano sul web ci si accorge che il fenomeno argentino seguito da Zanetti brilla non solo per tecnica e creatività: è bravo a giocare di prima, ha un buon ritmo e sa muoversi anche senza pallone. Deve invece migliorare nell’uso del piede destro e nella gestione dei compiti difensivi.

Per l’Inter potrebbe essere un nuovo Calhanoglu: un trequartista da far fiorire come mediano e regista arretrato. Le caratteristiche per sfondare, il ragazzo ce le ha tutte. Dovrebbe solo applicarsi per imparare a difendere.

E anche se non è straripante fisicamente, possiede un discreto rapporto di massa corporea e dovrebbe svilupparsi abbastanza bene fisicamente nei prossimi anni. Inoltre è dribblatore di livello, con un controllo ravvicinato in stile futsal: può giocare nello stretto e sbrogliare le ripartenze, come faceva Brozovic e ora fa Calha.