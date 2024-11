Non solo Gyokeres, affare Inter in Portogallo: sta dominando la Champions

Gli occhi dei top club europei sono puntati su Gyokeres dello Sporting, ma l’Inter potrebbe monitorare anche un suo compagno di squadra

Difficile non farsi intrigare da un calciatore già arrivato a 23 reti in 17 presenze, tra campionato, Champions e coppa di Portogallo. Il ventiseienne svedese Victor Gyokeres, pagato 20 milioni nel 2023 dallo Sporting, ne vale ora almeno 70. Sembra incredibile per un giocatore che tre anni fa, a ventitré anni, concluse una stagione in Championship con soli 3 goal e tanti fischi.

Qualche giornalista inquieto e con la smania delle dichiarazioni choc lo ha accostato anche all’Inter. Ovviamente, data la situazione economica della società, i piani dettati da Oaktree e la già agguerrita concorrenza, la voce di mercato appare oggi del tutto campata in aria.

Molto probabilmente, però, gli uomini mercato dell’Inter stanno seguendo altri profili del sorprendente Sporting di Joao Pereira. L’idea potrebbe essere quella di monitorare con attenzione i difensori, dato che l’Inter ha bisogno per la prossima stagione di inserire nuovi centrali.

L’altra stella dello Sporting di Gyokeres: l’Inter attenta a Goncalo Inacio

È un elemento interessante Eduardo Quaresma, difensore centrale classe 2002, dotato di buona tecnica e bravo in marcatura. Il suo difetto è la lentezza, che compensa con visione tattica e pulizia negli interventi. Non sembra però un nome adatto a giocare in una difesa a tre. Come difensore, all’Inter potrebbe interessare molto di più uno come Goncalo Inacio.

Il ragazzo si è fatto notare già la scorsa stagione. E, infatti, d’estate sembrava che potessero farsi avanti le big di Premier. Si era parlato prima di un affondo da parte del Manchester United e poi di un sondaggio da parte del Liverpool. Lo Sporting ha fatto però capire che il ragazzo non era in vendita. Per questo, chi avesse voluto prenderlo avrebbe dovuto pagare la clausola da 60 milioni di euro.

Inacio è un ottimo difensore, forte e deciso, e sa anche come trattare la palla: raramente sbaglia un passaggio. Inoltre è ancora molto giovane, cosa che potrebbe intrigare Oaktree. Il problema è che il suo prezzo sembra già fuori portata. In questo senso è difficile pensare che il club nerazzurro possa farsi davvero avanti. Anche perché ora sul difensore c’è anche l’interesse di altre big come il Real Madrid, il City e il Chelsea. Senza contare lo United, che non ha mai smesso di seguirlo.

Le alternative al centrale portoghese

Nello Sporting, fra i più giovani, c’è anche un giocatore di fascia molto interessante. Si chiama Flavio Goncalves e ha soli diciassette anni. Può occupare tutta la fascia anche se in Portogallo è chiamato soprattutto a compiti offensivi. Ha creatività, dribbling, tecnica e intelligenza tattica. Assomiglia un po’ a Dimitri Payet.

Tornando però alla questione del centrale di difesa, l’Inter potrebbe mettere gli occhi su altri talenti che stanno facendo bene in squadre “minori”. Potrebbe per esempio seguire da più vicino l’olandese Wouter Goes. Il classe 2004 gioca nell’AZ Alkmaar, ha grande visione di gioco e ottime statistiche nei passaggi e nei recuperi. Poi c’è l’inglese Charlie Richard Cresswell, classe 2002, attualmente al Tolosa: un bestione molto fisico e tenace in marcatura.

E poi c’è anche Anrie Chase, americano, tesserato dal VfB Stuttgart: vale intorno ai 2,5 milioni ma è un difensore di grande potenza e pieno di qualità. Forte fisicamente, dominante nei duelli aerei e tackling, e pure in gamba nel posizionamento.