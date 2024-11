Stop di cinque partite per Thuram: “Pronto a tutto per l’Inter”

Il francese sta diventando sempre più imprescindibile per quanto riguarda i nerazzurri. Ed è forse l’arma in più in questo momento di Inzaghi

È un Thuram assolutamente diverso da quello della scorsa stagione. Il francese nel suo primo anno in nerazzurro aveva impressionato per la sua qualità, ma in molti si chiedevano se poteva essere solo un uomo squadra o anche un goleador. La risposta alla domanda è arrivata in queste prime tredici giornate. Sono nove le reti messi a segno in Serie A (una in Champions ndr) per un bottino destinato ad aumentare nelle prossime settimane.

Thuram sta quindi diventando imprescindibile per questa Inter e lo ha dimostrato anche a Verona. Sicuramente il suo rendimento sta dando una mano importante ai nerazzurri considerato lo stato di forma non ottimale da parte di Lautaro. La speranza di Inzaghi è che possa continuare così anche in futuro, ma c’è uno stop di cinque partite che allarma un po’ i nerazzurri e per questo motivo vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

Inter: Thuram sempre più indispensabile, ma c’è una cosa che preoccupa Inzaghi

La doppietta contro il Verona è stata fondamentale per Thuram. Il francese, infatti, non segnava da cinque partite e questo rappresentava forse l’unico campanello d’allarme per Inzaghi. Ora si è sbloccato e la speranza dell’Inter è che possa trovare una continuità maggiore per aiutare la squadra a coltivare il sogno Scudetto. È forse questo l’aspetto dove il giocatore deve migliorare: andare in rete con maggiore frequenza.

Ma, nonostante questo, Thuram è indispensabile per l’Inter. “Sta giocando nello stesso modo ed ora deve continuare così – ha detto Inzaghi subito dopo Verona – sono contento di quanto sta facendo e mi auguro che possa togliersi le soddisfazioni sia dal punto di vista personale che di squadra. È un grandissimo lavoratore, si fa volere bene da tutti. In campo fa le solite cose dello scorso anno: ovvero attacca la profondità, viene incontro. Dipende da chi gioca con lui. A prescindere dal fatto che parte dall’inizio o viene in panchina, è comunque un giocatore che da tutto per questa maglia”.

Parole che esaltano il lavoro che Thuram fa ogni partita. Il giocatore sta diventando sempre più indispensabile per l’Inter e le sue prestazioni non passano inosservate alle altre big. PSG e Liverpool ormai da tempo sono su di lui e la prossima estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per provare ad accaparrarsi uno degli attaccanti più forti a livello europeo. Sempre Marotta permettendo.