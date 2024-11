Pagelle e tabellino Verona-Inter 0-5: Correa rinasce, una sola cosa buona per Arnautovic

Top e flop del match andato in scena al ‘Bentegodi’ e valevole per la tredicesima giornata di Serie A

Per la trasferta di Verona, Simone Inzaghi sceglie il moderato turnover. Lautaro, da poco tornato dall’Argentina, non nemmeno in panchina a causa di febbre. Al suo posto gioca il Tucu Correa (Inzaghi ha detto che avrebbe giocato comunque) in coppia con Thuram. A centrocampo c’è Asslani al posto di Calhanoglu. Si rivede Carlos Augusto sulla sinistra.

Le prime occasioni della partita sono per gli scaligeri che, al 5′, impegnano Sommer con Belahyane e poi, al 6′, colpiscono il palo con Tengstedt. I nerazzurri capiscono che la partita potrebbe mettersi male e cominciano a fare sul serio. Ci provano prima Correa e poi Augusto, quindi al 17′ arriva il vantaggio con Joaquin Correa: l’argentino dialoga bene con Thuram e supera con un pregevole tocco sotto Montipò.

Al 22′ è raddoppio con Thuram, lanciato benissimo da un filtrante di Correa. Tre minuti più tardi il francese firma una doppietta con un’azione simile alla precedenza: a cambiare è l’assistman, dato che a lanciarlo è Bastoni. C’è gloria anche per de Vrij (entrato al posto dell’infortunato Acerbi): alla mezzora l’olandese segna sugli sviluppi di un corner. Dopo una decina di minuti segna un altro difensore, ma con un movimento da attaccante: è Bisseck, lanciato da uno scatenato Correa.

A inizio secondo tempo Montipò salva il 6-0 su un tiro di Zielinski. La gara si mette, come si suol dire, in discesa, e l’Inter gestisce con il possesso palla, senza spingere: come avrebbe dovuto fare dopo il 4-2 con la Juve.

Top e flop di Verona-Inter

TOP

CORREA – 8 – Non giocava titolare da tempo immemore. Da uomo fuori progetto, si esprime però al meglio. Non ha niente da perdere, se non la faccia con Inzaghi che continua a credere in lui… E il Tucu si dà da fare come non mai. Dà una mano al centrocampo, lotta per la difesa del pallone, s’intende a meraviglia con Thuram, segna un bel goal e fornisce due assist.

THURAM – 7,5 – Fa giocare bene Correa, e già per questo si è guadagnato un voto più che sufficiente. Poi ci mette dentro anche due goal e tanta forza in ogni azione: bisogna per forza andare oltre il sette.

BISSECK – 7 – C’è poco da fare là dalle sue parti, nelle retrovie, quindi il tedesco si spinge in avanti e quando gli capita la palla buona fa pure goal.

BASTONI – 7 – Sembra non al 100% ma riesce comunque a fare la differenza con passaggi precisi e con un gioco intelligente. Bello e funzionale, in anticipo e in costruzione.

FLOP

ARNAUTOVIC – 5,5 – Il suo, come impegno, lo fa, anche perché entra in una fase in cui l’Inter gestisce. Non sfrutta però l’occasione per sbloccarsi e comportarsi da vero attaccante. La giocata migliore della sua partita è un intercetto nella metà campo nerazzurra verso il 90′.

HELLAS VERONA-INTER

0-5

17′, Correa; 22′, 25′, Thuram; 31′, de Vrij; 41′, Bisseck

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Acerbi sv (14′, de Vrij 7), Bastoni 7 (62′, Frattesi 6); Darmian 6, Barella 6 (45′, Zielinski 6), Asllani 6,5, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto 6,5 (70′, Buchanan 6,5); Correa 8, Thuram 7,5 (62′, Arnautovic 5,5). All: Inzaghi

NOTE: Ammoniti: 32′, Dawidowicz; 55′, Belahyane, 90′, Arnautovic