È arrivata la conferma: dieci partite ‘senza’ Lautaro

Grande assente nella sfida giocata dall’Inter contro il Verona per cause esterne, il centravanti nerazzurro ha avuto un avvio di stagione poco brillante. L’analisi

Una cinquina da urlo messa a referto nei soli primi quarantacinque minuti di gioco. Tanto quanto è bastato per permettere alla squadra di giocare in scioltezza fino al fischio finale e portare a casa ulteriori tre punti preziosissimi in chiave classifica di Serie A. Tutto sommato, rispettando i pronostici della vigilia.

Ad aver travolto inaspettatamente l’avversaria gialloblu di Paolo Zanetti è stato uno spietato Marcus Thuram, coadiuvato anche da un Joaquin Correa nuovamente in corsa dal primo minuto.

L’argentino ha preso con orgoglio il posto del centravanti e capitano, suo connazionale, Lautaro Martinez, rimasto a sua volta fuori dalla lista convocati di Simone Inzaghi a causa di uno stato febbrile che ne avrebbe compromesso la performance.

Nulla di preoccupante in casa Inter, visto che tutti gli indizi lasciano presagire la sua presenza in vista dell’impegno infrasettimanale di Champions League contro il Lipsia. Ciononostante, per l’occasione ci si aspetta qualcosa di più da un calciatore che almeno in questa prima metà di stagione si è visto davvero poco.

Lautaro ha infatti intrapreso il nuovo cammino stagionale con l’Inter con la convinzione di potersi ripetere come lo scorso anno, da grande protagonista e in qualità di bomber assoluto della squadra di Inzaghi.

Ma lo stato di forma iniziale del capitano non era affatto ottimale: arrivava da una serie lunghissima di impegni estivi con la Nazionale Argentina che ne avevano rallentato il fisiologico riposo, ad aggiungersi al già enorme dispendio energetico a cui è andato incontro lo scorso anno.

Meno prolifico del solito, all’Inter manca il vero Lautaro

Questo mix di fattori lo ha tenuto a secco di gol per diverse giornate e ad oggi, escluse le partite in cui non ha potuto prendere parte per cause esterne come infortuni e motivazioni simili, Lautaro risponde della non colpevolezza di aver mancato l’appuntamento per ben dieci partite.

Escluse infatti la seconda e la tredicesima giornata di campionato rispettivamente contro Lecce e Verona, ‘El Toro’ non ha lasciato il segno contro Genoa, Atalanta, Monza, Milan, Torino, Juventus e Napoli in ordine cronologico. A cui vanno aggiunte, sempre seguendo il medesimo ordine, quelle in Champions League contro Manchester City, Young Boys e Arsenal.

Dopo undici presenze finora collezionate in Serie A, dunque, il bottino racimolato da Lautaro segnala soltanto cinque reti e tre assist. In contrasto con le tredici rete segnate lo scorso anno nella medesima competizione. Numeri a conferma di un momento di magra prolungato ed un periodo poco fertile dal punto di vista realizzativo per uno dei candidati al Pallone d’Oro, nonché ex miglior marcatore della scorsa stagione a tinte tricolori.