Il Lipsia come il Liverpool: la grande paura di Inzaghi

L’Inter è chiamata ad affrontare il Lipsia alla ripresa della Champions League: i nerazzurri hanno di fronte un avversario da non sottovalutare

La bella vittoria contro il Verona, nonostante diversi calciatori a riposo, ha messo nel motore nuove sicurezze e motivazioni per l’Inter, che si avvia alla fase decisiva della stagione, quella in cui non si può più sbagliare. Il percorso in Champions League dei nerazzurri, almeno fino a questo momento, è andato anche oltre le aspettative, ma non si può sottovalutare un Lipsia che ha fatto bene finora in campionato.

Se nella massima competizione europea i tedeschi hanno faticato, lo stesso non si può dire in Bundesliga. I ragazzi di Marco Rose occupano il terzo posto in classifica, alle spalle del Bayern Monaco e dell’Eintracht, ma davanti a Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, non proprio le ultime arrivate.

Ciò significa che i valori ci sono e non possono essere oscurati da un periodo negativo, come quello passato nelle ultime settimane. Il Lipsia è reduce dalla sconfitta contro l’Hoffenheim in un pirotecnico 4-3, ma anche dallo 0-0 contro il Borussia Monchengladbach, dal ko per 3-1 contro il Celtic e da quello in campionato contro il Borussia Dortmund.

Come gioca il Lipsia di Rose: fase offensiva e pressing al comando

Lo stile di gioco del Lipsia può essere considerato piuttosto scomodo per Inzaghi. Il modulo di partenza è un 4-4-2, che in campo si nota più che altro come un 4-2-2-2 con Sesko e Openda come riferimenti offensivi e i trequartisti capaci di svariare su tutto il fronte d’attacco.

Non a caso, è un modo di giocare simile a quello di Atletico Madrid e Porto, due delle avversarie che hanno messo di più in difficoltà i nerazzurri nel recente passato in Champions League. Il marchio distintivo di Rose resta un pressing asfissiante, la linea difensiva alta e la volontà di recuperare subito il pallone, anche a costo di subire un po’ di più in difesa.

Nonostante ciò, l’abilità nello svolgere questo gioco ha reso, prima del periodo nero, il Lipsia una delle squadre che ha incassato meno gol in questo campionato. Simone Inzaghi dovrà strutturare al meglio le vie d’uscita e permettere all’Inter di non subire la pressione, ma soprattutto porrà l’accento sulla fase difensiva e l’attacco alla profondità, vie di fuga con cui i nerazzurri potrebbero mandare alla malora gli attacchi avversari.