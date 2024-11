Il Milan provoca l’Inter: Camarda per chiudere l’affare

Inserimento del cartellino del promettente centravanti rossonero come contropartita tecnica per il raggiungimento di un profilo seguito e condiviso fra Milan e Inter sul mercato, ecco l’ipotesi spezza-nerazzurri

Qualche settimana fa ha sfiorato un gol storico con la maglia del Milan, potendo diventare il più giovane marcatore nella storia della Champions League. Ma un’attenta segnalazione di fuorigioco rilevata anche dal VAR ha trasformato il colpo di testa vincente di Francesco Camarda in un semplice tentativo d’affondo.

Nulla di quanto è stato tolto al giovanissimo centravanti italiano in partita potrà tuttavia macchiare ciò che lo attende: un percorso brillante senza ombra di dubbio, per la maggior parte dei tifosi che tanto lo osannano. Camarda è infatti già un pezzo pregiato della rosa di Paulo Fonseca e rappresenta il futuro del Milan da qui ai prossimi anni.

Anche la società è consapevole di quanto importante possa essere trattenerlo, farlo crescere in mezzo ai grandi e rilanciarlo man mano come simbolo del lavoro del proprio vivaio. Motivo per cui, almeno per la prossima estate, non dovrebbero esser prese in considerazione potenziali offerte per il suo cartellino. In una circostanza tuttavia il Milan potrebbe utilizzarlo in qualità di contropartita tecnica, per affrontare con maggiori speranze di riuscita la cugina e rivale Inter in un potenziale testa a testa che vedrà le due realtà meneghine contrapposte per Samuele Ricci.

Camarda per Ricci e beffa Inter, tentativo a giugno o sogno lontano

Il centrocampista del Torino è in un ottimo stato di forma e funge da pendolo del gioco granata come playmaker basso, proprio come lo si è visto con la maglia della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti nei primi incontri giocati nella fase a gironi di Nations League.

Ricci non ha poi preso parte alle recenti partite contro Belgio e Francia per infortunio, rimediato nell’ultimo derby giocato contro la Juventus, ma ciò non toglie che è uno dei talenti più attesi anche della seconda metà di stagione. Chiaro è che il club torinese non si libererà di lui tanto facilmente soprattutto per favorire i desideri di mercato di grossi club come Milan o Inter, ma è verosimile che possa tutelare i propri interessi chiarificando la propria idea di cessione in estate intorno ai 50 milioni di euro.

Se così fosse, i rossoneri potrebbero dunque utilizzare il cartellino di Camarda per smorzare l’impatto economico della spesa sulle proprie casse. Non si esclude che l’Inter possa ricambiare con un’offerta totalmente cash ma è pur vero che una spesa simile non rientra nei piani della dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio al momento.