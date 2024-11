Infortunio Acerbi in Verona-Inter: l’esito UFFICIALE degli esami

Sabato il difensore nerazzurro ha lasciato il campo dopo un quarto d’ora a causa, secondo il primo responso, di una contrattura ai flessori

Stamane Acerbi si è sottoposto a esami strumentali per conoscere la reale entità dell’infortunio accusato sabato al ‘Bentegodi’ nel match contro il Verona stravinto dall’Inter per 5-0. Secondo il primo responso, il centrale è stato costretto a uscire al quarto d’ora del primo tempo per una contrattura ai flessori della coscia destra.

Come rende noto in via ufficiale l’Inter, “gli accertamenti” di Acerbi “hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”. Il classe ’88 salterà sicuramente la gara di Champions contro il Lipsia e quella di campionato al ‘Franchi’ contro la Fiorentina.