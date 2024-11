35 milioni sul piatto, lo vuole il Tottenham: l’Inter ci pensa

Gli Spurs piombano sul centrocampista nerazzurro. Marotta, stavolta, può davvero valutare la cessione in estate

La vittoria sul Verona ha riportato il sorriso in casa nerazzurra, con l’Inter di Simone Inzaghi che continua a tallonare il Napoli del grande ex Antonio Conte, primo in Serie A. Dal campo al calciomercato, il passo è breve. L’obiettivo principale riguarderà, verosimilmente, la difesa. L’Inter è vicina ad una rivoluzione in quel reparto, soprattutto in vista di giugno. Ma non è affatto da escludere che Marotta possa provare a regalare al tecnico emiliano un difensore centrale di esperienza e talento, già nelle prime settimane del 2025.

In attacco, poi, rimangono in rampa di lancio e destinati a cambiare aria isia Arnautovic che Correa, quest’ultimo migliore in campo al ‘Bentegodi’. In ottica estiva qualcosa di grosso si sta già muovendo tra le uscite.

Occhio al Tottenham, ovvero alle crescenti possibilità che gli ‘Spurs’ possano farsi avanti con una proposta importante per convincere la dirigenza di Viale della Liberazione a dire sì. Nel mirino c’è Davide Frattesi.

Dall’Inter al Tottenham: firma a giugno

Da Milano a Londra, sola andata. Il Tottenham di Postecoglou, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, presenta già il miglior attacco della Premier League. Ciò che il club londinese ha intenzione di migliorare è il centrocampo, in vista della prossima stagione.

Ecco che il nome di Frattesi potrebbe diventare bollente da qui ai prossimi mesi. Arrivato a Milano poco più di un anno fa dal Sassuolo e pagato 31 milioni di euro, l’ex Sassuolo potrebbe molto presto ritrovarsi lontano dalla maglia nerazzurra.

16 presenze, 3 reti ed 1 assist ma appena 766′ in campo per il calciatore romano, che già in questo primo scorcio di stagione ha lamentato l’utilizzo a singhiozzo da parte di Simone Inzaghi. Un allarme, per il momento, rientrato. O meglio dire rimandato.

Il Tottenham potrebbe mettere sul piatto un’offerta importante, circa 35 i milioni di euro. Marotta e Ausilio, a queste condizioni, farebbero fatica a dire di no. D’altronde Frattesi, nelle gerarchie di Inzaghi, è stato spesso superato anche da Zielinski e dunque per lui una nuova stagione carica di panchina e concorrenza agguerrita, rischierebbe di essere impossibile da digerire.

Al di là della proposta per il cartellino, gli ‘Spurs’ potrebbero garantire uno stipendio più elevato a Frattesi, ben oltre i 2,8 milioni netti a stagione che il classe ’99 sarebbe destinato a percepire fino al 30 giugno 2028.