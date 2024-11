Frattura e operazione: bye bye Inter, torna nel 2025

La notizia ha rilevanza soprattutto per l’Inter di Simone Inzaghi: dopo la frattura, il big deve affrontare un’operazione

Malgrado le critiche per i passi falsi in campionato (il pareggio contro il Genoa nella prima stagionale, l’1.1 a Monza a metà settembre, la sconfitta nel derby, la vittoria buttata contro la Juve e l’altro pareggio nella sfida clou contro il Napoli), l’Inter è al secondo posto in Serie A a un punto dagli azzurri e sembra davvero ben messa in Champions. Inzaghi ha saputo dunque gestire nel modo più opportuno la rosa, malgrado i tanti impegni e i numerosi infortuni subiti da elementi chiave della squadra.

Per affrontare la stagione senza rinunciare in partenza ad alcun obiettivo in ballo, bisogna fare così: è essenziale dosare le forze e continuare a crescere, partita dopo partita. E, di fatti, nelle ultime gare l’Inter sembra tornata più solida in difesa e più propositiva in costruzione.

Stasera bisognerà affrontare il Lipsia in Champions League. Il primo dicembre si gioca in trasferta contro una Fiorentina che sembra al massimo della forma. Il 6 c’è il Parma. E quattro giorni dopo bisogna affrontare un’altra difficilissima sfida: quella contro il Bayer Leverkusen di Alonso.

Niente Inter per l’uomo di Alonso: è stato messo ko da una frattura

Quest’ultima squadra appare come un avversario parecchio temibile. L’allenatore spagnolo è riuscito a dare un gioco molto interessante e propositivo alle Aspirine (attualmente quarte in classifica in Bundesliga, dietro la capolista Bayern Monaco, l’Eintracht e l’RB Lipsia).

Xabi Alonso ha già dovuto perdere Boniface, infortunatosi durante la sosta per le Nazionali: l’attaccante nigeriano dovrebbe tornare nel 2025. E lo stesso vale per un altro giocatore importante del club tedesco. Come svelato proprio il club tedesco su X, durante l’ultima sfida disputata e vinta 5-2 contro l’Heidenheim, Martin Terrier ha subito un serissimo infortunio. Il fantasista francese ha riportato infatti la frattura dell’avambraccio destro e non ce la farà a tornare in campo per sfidare l’Inter. Anche lui dovrebbe rientrare nel 2025

Terrier non è un titolare fisso per Alonso, ma in realtà nell’organico delle Aspirine l’unico insostituibile in attacco è Florian Wirtz: tutti gli altri ruotano secondo le esigenze della partita. Attraverso un post ufficiale sul proprio account X il Bayer Leverkusen ha però comunicato degli aggiornamenti poco rassicuranti sulle condizioni di Martin Terrier: l’ex Rennes dovrà operarsi e poi star fermo almeno un mese. Nello stesso match si è fermato anche Geremie Frimpong.

Quanti infortunati per gli avversari dell’Inter

Quindi l’infermeria del club tedesco appare oggi parecchio costipata. Il primo a fermarsi è stato Mukiele, poi è venuto il turno di Boniface. Venerdì scorso si è fatto male Jonas Hofmann (pure lui starà fermo a lungo)…

Xabi Alonso, ha commentato così al termine del match, la situazione relativa agli infortuni: “Per Frimpong non pensiamo che sia nulla di grave. Per Terrier, invece, la situazione non sembra buona al momento“. La squadra dovrà affrontare il Salisburgo, il 26 novembre, il Bayern Monaco il 3 dicembre (per la Coppa di Germania) e poi l’Inter di Simone Inzaghi il 10 dicembre: la frattura di Terrier non ci voleva per i tedeschi.

Anche l’Inter ha i suoi problemi con gli infortuni. Calhanoglu dovrebbe essere recuperato, ma non è al 100%. Acerbi dovrebbe star fermo almeno un paio di settimane. E poi c’è Frattesi, che è in bilico: secondo quanto riferito da Inzaghi è acciaccato già da prima della sosta delle Nazionali.