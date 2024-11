Pagelle e tabellino Inter-Lipsia 1-0: Zielinski professore, Lautaro non la vede mai

Top e flop della sfida di Champions League andata in scena allo stadio ‘Meazza’

L’Inter batte di misura il Lipsia e si avvicina sempre di più alla qualificazione diretta agli ottavi Champions. Minimo sforzo contro i tedeschi, rimasti in partita fino alla fine più per demerito dei nerazzurri, che si prendono i 3 punti grazie all’autorete di Lukeba prima della mezz’ora del primo tempo. Primo posto nel girone unico in attesa del Liverpool impegnato domani. Ora testa a Firenze.

Pagelle e Tabellino di Inter-Lipsia

TOP

ZIELINSKI – Da interno di sinistra non sbaglia un pallone. Gioca da professore senza fare cose indimenticabili e senza far rimpiangere un certo Mkhitaryan.

DUMFRIES – Fa disperare Inzaghi nel primo tempo. Nel secondo si divora il raddoppio al termine di un’azione da lui innescata con forza e qualità. Croce e delizia, ma meglio averlo uno così.

FLOP

LAUTARO – Al rientro dopo la febbre alta che lo ha costretto a saltare Verona. Ha delle attenuanti, ma stasere non l’ha vista mai.

INTER-LIPSIA 1-0

26′ aut.Lukeba

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6 (43′ Bisseck 6,5), de Vrij 6,5, Bastoni 6 (65′ Carlos Augusto 6); Dumfries 6,5, Barella 6, Calhanoglu 6 (76′ Mkhitaryan s.v.), Zielinski 7, Dimarco 6; Lautaro 5 (76′ Arnautovic s.v.), Taremi 6 (65′ Thuram 6). All.: Inzaghi

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi 6,5; Geertruida 6 (86′ Gebel s.v.), Lukeba 5, Orban 6, Henrichs 5,5; Baumgartner 6 (61′ Ouedraogo s.v.; 70′ Vermereen s.v.), Kampl 5,5, Haidara 6 (61′ Seiwald 6), Nusa 5,5; Openda 6,5, Andrè Silva 5,5 (61′ Sesko 6). All.: Rose

ARBITRO: Pinheiro (POR)

AMMONITI: Pavard, Bastoni, Baumgartner, Rose, Lukeba