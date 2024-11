Salah all’Inter a zero: “Ingaggio non mostruoso”

Quella attuale è l’ultima stagione di Mohamed Salah con il Liverpool: l’ipotetico arrivo all’Inter ha subito trovato una reazione immediata

La stagione del Liverpool sta andando avanti a gonfie vele. I Reds sono primi in classifica, hanno messo a debita distanza il Manchester City, che sta vivendo il momento più negativo dell’era Guardiola, e puntano dritti alla vittoria in Premier League, ma anche a fare molto bene in Champions League.

Se i risultati degli inglesi sono così positivi è anche e soprattutto merito di Mohamed Salah. L’attaccante egiziano, nonostante non sia più un ragazzino, continua ad avere delle medie realizzative e un impatto sul campo mostruosi. Non a caso, è già riuscito a realizzare dieci gol e sei assist in dodici partite di Premier League.

Non solo, perché il classe 1992 ha già avuto un impatto decisivo in molti match della massima competizione europea. Insomma, non ha perso il suo smalto, la sua condizione fisica, la tecnica e la velocità palla al piede, che lo rendono uno dei calciatori migliori in circolazione e nel suo ruolo, ormai da diverse stagioni. Il suo contratto con i Reds scadrà a giugno 2025 e stavolta non dovrebbe arrivare il rinnovo. Sognare non costa nulla e c’è già chi lo vede all’Inter.

Salah all’Inter a zero: i tifosi non hanno dubbi

Un po’ per gioco, un po’ perché immaginare certi campioni con la maglia nerazzurra è molto bello, abbiamo chiesto agli utenti che frequentano la pagina Facebook di ‘InterLive’ cosa ne pensano di un eventuale arrivo di Salah a Milano a parametro zero e se sarebbero favorevoli o contrari.

La stragrande maggioranza dei tifosi nerazzurri hanno risposto in maniera positiva e hanno evidenziato che lo vorrebbero “subito all’Inter“. Altri hanno fatto intendere che lo vorrebbero solo se la Beneamata dovesse corrispondergli un “ingaggio non mostruoso”, cosa molto difficile nella realtà terrena di un calcio che si basa parecchio sulle offerte economiche. Infine, altri ancora hanno sottolineato che preferirebbero profili più giovani.

Oltre ogni possibile sogno, Salah non è proprio il target che vorrebbe acquistare Oaktree per il prossimo futuro. È preferibile, nella testa della proprietà americana, puntare su profili giovani e che potrebbe aumentare il loro valore di mercato in futuro. Per questa ragione, vedere l’ex Roma in nerazzurro è pura utopia, a meno di clamorose sorprese.