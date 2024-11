Il nuovo centrale dell’Inter già bocciato dai tifosi: arriva a gennaio, Palacios la contropartita

Sembra che non piaccia ai tifosi quello che, secondo una certa stampa, potrebbe essere il nuovo difensore centrale dell’Inter

L’ennesimo stop per Francesco Acerbi mette l’Inter di nuovo in stato di agitazione. Simone Inzaghi, nella conferenza stampa prima della sfida con il Lipsia, ha spiegato di aver già pensato a delle alternative. Oltre a de Vrij, in quella posizione, potrebbe giocare Bastoni. E come nome ulteriore è stato fatto quello di Bissick.

Per Tuttosport, invece, l’Inter è già al lavoro per aggiungere un nome durante il mercato di riparazione. L’obiettivo sarebbe un giocatore già trattato, anche se senza troppa convinzione, nei mesi scorsi. Si tratta di Jaka Bijol dell’Udinese.

Il quotidiano sportivo torinese crede che lo sloveno potrebbe arrivare a Milano già a gennaio. E lo ipotizza in base al fatto che l’Udinese è in un’ottima posizione di classifica e ha già preso Solet, che è il possibile sostituto dello sloveno. E in questo senso non si esclude inserimento Palacios in operazione, naturalmente solo in prestito. Difficile questa cosa, udinese non ama prendere giocatori altrui in prestito.

Bijol potrebbe essere un buon innesto per il difesa, ma c’è da dire che nell’ultima sfida fra Inter e Udinese il centrale è stato parecchio fischiato proprio dai tifosi nerazzurri e criticato dai supporter bianconeri per la sua deludente prestazione.

I tifosi bocciano il possibile nuovo centrale dell’Inter

Dall’inizio del campionato in corso, Bijol non sta giocando benissimo. Sembra quasi che il giovane abbia perso tutta la sua sicurezza o che comunque sia in una fase di scarsa brillantezza fisica e mentale.

Per convincere l’Udinese bisognerebbe tuttavia presentare un’offerta rilevante: i Pozzo non sembrano così intenzionati a lasciar uscire il calciatore a gennaio. Per far cambiare loro idea bisognerebbe insomma presentarsi con 25 milioni o più. E appare ancora più difficile che possano accettare la formula di un prestito con opzione od obbligo di riscatto.

Gianluca Nani, direttore tecnico del club bianconero, ha già messo le mani avanti, annunciando che Jaka Bijol non sarà ceduto a gennaio. E come il difensore non dovrebbe muoversi nemmeno Lucca. Nel caso, se ne riparlerà a giugno.

Per Bijol, proprio per fine stagione, potrebbero farsi avanti varie squadre. Lo sloveno piace anche al Napoli e alla Fiorentina. E in passato è stato valutato anche dalla Juve, che è un’altra squadra che, qualora si palesasse l’occasione propizia, potrebbe anche provarci subito. Il ragazzo piace anche in Bundesliga e in Premier.

Il senso di un centrale a gennaio

Non ha molto senso per il club nerazzurro prendere un centrale a gennaio: nel caso, lo si sarebbe dovuto prendere d’estate. Per una squadra come l’Inter serve infatti un giocatore di caratura internazionale o di grande talento, e non una riserva. Bertola, Balogh, Ismaijli e Bijol, appunto, sono buoni giocatori, ma non sembrano nomi in grado di poter reggere la difesa nerazzurra al posto di Acerbi o di de Vrij.

Meglio dunque programmare con più calma. Visto che Tah sembra inavvicinabile, l’Inter potrebbe concentrarsi su Isak Hien o Danilho Doekhi. Oppure Hien dell’Atalanta, che si sta dimostrando un ottimo centrale.

L’ultimo nome, uno che non è mai uscito dai radar nerazzurri, è quello di Jakub Kiwior, che a fine stagione potrebbe anche essere ceduto a prezzo di saldo. Ciò che è certo è che i tifosi si aspettano un centrale non solo forte ma anche con personalità.