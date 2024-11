“Trattativa avanzata per Tah”: l’annuncio ribalta l’Inter

Il destino di Jonathan Tah continua a far discutere sulla scena internazionale: l’ultimo annuncio dall’estero ribalta anche l’Inter

Il campo ora ha la priorità ed è pronto a vibrare in vista del prossimo weekend in cui riprenderà la Serie A dopo la pausa per le nazionali. Sullo sfondo, però, resta anche il calciomercato e non mancano i profili che interessano da vicino l’Inter, nonostante i pochi margini di spesa e la volontà di puntare soprattutto su calciatori giovani e dai costi non troppo elevati.

Jonathan Tah potrebbe essere l’eccezione a questo stato di cose, visto che parliamo di un calciatore che da anni fa molto bene in Germania e con la maglia del Bayer Leverkusen. La sua avventura agli ordini di Xabi Alonso, però, pare essere giunta ai titoli di coda. Il contratto del centrale scadrà a giugno 2025 e il rinnovo non è mai stato così lontano.

Fin dalla scorsa estate, diversi club hanno iniziato a interessarsi al calciatore, con il Bayern Monaco in testa, pronto a presentare un’offerta parecchio convincente per l’ingaggio del ragazzo. L’affare, però, non si è chiuso o forse è stato solo rimandato, dato che i bavaresi non hanno mai perso di vista l’intrigo per il suo futuro.

Il Barcellona mette la freccia per Tah: “Trattativa in stato avanzato”

Ora, però, non ci sono solo loro. Inter e Juventus l’hanno individuato come profilo ideale per completare la loro retroguardia, ma c’è soprattutto il Barcellona sullo sfondo, pronto a chiudere l’affare con il gradimento di Tah, che da gennaio potrà scegliere in tutta libertà la sua prossima destinazione.

Ne sono convinti all’estero, e in particolare da ‘El Chiringuito TV’. Il giornalista José Alvarez ha detto senza mezzi termini durante la diretta del programma che “la trattativa tra Tah e il Barcellona è molto avanzata“, per l’approdo del ragazzo a parametro zero in estate.

È chiaro che, se la notizia dovesse essere confermata, l’Inter perderebbe le chance residue di arrivare al ragazzo e dovrebbe dirottare le sue attenzioni su alti profili, magari più giovani e meno pesanti per quanto riguarda i costi a bilancio. C’è ancora tempo per definire il futuro e non è detta l’ultima parola, ma la trattativa per Tah potrebbe essere svanita prima di iniziare per i nerazzurri.