Scatta l’allarme Taremi: un attaccante in meno, intrappolato all’Inter

Scatta l’allarme Mehdi Taremi all’Inter: le cose non vanno bene per l’ex Porto e ci sono ricadute dirette sul suo futuro agli ordini di Inzaghi

La storia d’amore tra l’iraniano e il club nerazzurro sembrava andare a gonfie vele, ma ora le cose si stanno evolvendo in maniera diversa. Anche ieri sera dopo la pesantissima vittoria contro il Lipsia in Champions League, in pochi hanno permesso all’attaccante di raggiungere la sufficienza nelle pagelle, un fattore pesante considerando che sta trovando poco spazio in nerazzurro.

In molti si aspettavano un vero e proprio bomber d’area di rigore, invece Taremi si sta scoprendo un calciatore molto diverso nel 3-5-2 del tecnico di Piacenza. Il centravanti ha segnato tantissimo con la maglia del Porto, mentre ora occupa raramente l’area di rigore. Basta guardare le heatmap per rendersi conto che spesso si abbassa per lavorare il pallone o per dare un riferimento spalle alla porta, ma poi la sua presenza in area non è per nulla costante, anzi è insufficiente.

I numeri parlano chiaro e indicano che in termini realizzativi proprio non ci siamo. Probabilmente, tutti i tifosi e gli addetti ai lavori si aspettavano un bomber diverso. Taremi invece si sta mostrando più come un rifinitore, un trequartista e non come la prima punta che servirebbe. Resta intrappolato dietro il centravanti e non ne esce, diventando facilmente controllabile per gli avversari.

La svolta quindi passa da una concezione diversa delle sue mansioni in campo che dovrà passare dai colloqui con Inzaghi e magari anche da un attaccante in più in campo, che con la crescita di Correa non è utopia.

Il caso Taremi e il rinnovo di Dumfries: è arrivata l’ufficialità

Mentre il caso Taremi fa discutere dalle parti di Appiano Gentile e non solo, l’Inter ha chiuso ufficialmente l’accordo per il rinnovo di Denzel Dumfries. Paradossalmente, anche contro il Lipsia è stato più l’esterno a riempire l’area di rigore rispetto al collega attaccante.

Poi sì, l’olandese non è sempre preciso sotto il profilo tecnico, ma è un uomo importante per le gerarchie di Inzaghi, per cui verrà sempre più impiegato in quella zona di campo.

🚨FINALMENTE UFFICIALE

✍️#Dumfries firma con l’#Inter fino al 2028: l’ingaggio salirà da 2,5 a 4 milioni netti a stagione pic.twitter.com/g7t3Bi6Fbl — Interlive (@interliveit) November 27, 2024

Il futuro dell’Inter passa anche da Dumfries, come da Taremi in questa stagione. L’Inter si aspetta una crescita di entrambi e Inzaghi continuerà a lavorarci per far sì che ciò possa accadere.