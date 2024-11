Il colpo a zero di Marotta stavolta è monumentale: via mezzo attacco per lui

Riprende corpo una possibile operazione da sogno per i tifosi dell’Inter. Ecco tutti i dettagli

Non c’è solo il rettangolo verde a portare soddisfazioni al popolo nerazzurro. L’Inter ha intenzione di sprintare anche in sede di calciomercato, specialmente da giugno in poi quando sarà necessario un restyling alla rosa di Simone Inzaghi.

Il focus di Marotta, a fine stagione, sarà anche sull’attacco. Un reparto che già la scorsa estate ha registrato una novità importante, la firma di Mehdi Taremi arrivato a zero dopo la lunga avventura al Porto.

Ma l’iraniano è stato solo la punta dell’iceberg, uno dei tanti affari ‘gratis’ che il presidente dell’Inter ha concluso negli anni, anticipando di netto la concorrenza. E così accadrà tra una manciata di mesi, quando l’ex dirigente della Juve – stando a rumors inglesi – potrebbe regalare ai tifosi uno dei calciatori più forti al mondo.

Una vera e propria stella per la quale sarebbe pronto un incredibile triplo sacrificio. La dirigenza di Viale della Liberazione, per provare a mettere nero su bianco quello che diventerebbe istantaneamente l’affare dell’estate 2025, direbbe addio a tre pedine.

Inter, ritorno choc: Marotta ne cede tre per l’ex

Quel sogno si chiamerebbe Mohamed Salah. Il 32enne egiziano è in scadenza con il Liverpool e la sua avventura con la maglia dei ‘Reds’ sembra ormai giunta al capolinea. Motivo per cui le speculazioni sul suo futuro si moltiplicano, giorno dopo giorno.

Oltre alla chiacchieratissima Saudi Pro League, ecco che dall’Inghilterra aprono un portone all’opzione nerazzurra. Una suggestione clamorosa ma costosa, nonostante il contratto di Salah coi ‘Reds’ scadrà il 30 giugno 2025, permettendo all’ex romanista di accasarsi altrove a parametro zero.

Lo scoglio più grosso, manco a dirlo, sarebbe l’ingaggio: al netto di una marea di bonus slegati dall’accordo col Liverpool, i ‘Reds’ garantiscono all’egiziano una base fissa di 11,7 milioni di euro netti a stagione.

Per cercare di accumulare un tesoretto e fare spazio al mostruoso stipendio di Salah nel monte ingaggi di Oaktree, Marotta potrebbe salutarne. Arnautovic e Correa – come si sa già da tempo – sono destinati a salutare. In scadenza a fine stagione, potrebbero anche valutare offerte a gennaio, se dovessero arrivarne.

Ma l’addio più clamoroso riguarderebbe Mehdi Taremi. L’iraniano ha segnato solo 1 gol in 14 presenze e non sta convincendo appieno la dirigenza di Viale della Liberazione. Un tris di addii, dunque, per permettere di tramutare in realtà un sogno tra i più grandi e ambiziosi dell’ultima decade.

Salah di nuovo in Serie A dopo le precedenti esperienze alla Fiorentina e alla Roma, un ritorno pazzesco stavolta a tinte nerazzurre. Fantamercato, per ora…