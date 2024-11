Ingaggio triplicato: addio Inter, firma subito con un altro top club

Uno degli obiettivi di mercato del club nerazzurro ha ricevuto una proposta quasi irrifiutabile: c’è odore di firma

Si parla tanto, e giustamente, dello straordinario lavoro fatto nella Masìa, la celeberrima Cantera del Barcellona, con la nuova nidiata di giovani fenomeni che hanno ormai preso possesso della prima squadra catalana. Da Cubarsì a Casadò passando per il nuovo gioiello del calcio mondiale, quel Lamine Yamal che è già nell’elite del football internazionale, i calciatori formatisi nel vivaio del club blaugrana spopolano anche sul mercato.

Ovviamente tanto il presidente Joan Laporta quanto il Ds Deco, per non parlare del tecnico Hansi Flick, hanno già blindato le loro gemme: quasi impossibile avvicinarsi a tali profili. In Spagna però non c’è solo la gloriosa società catalana a fare un lavoro di un certo tipo coi suoi giocatori, istruiti fin dalle categorie più giovani del rispettivo vivaio.

Succede così che un centrocampista che fino al gennaio del 2023 militava nella squadra B dell’Atletico Madrid, oggi sia diventato quasi un perno inamovibile dell’undici titolare di Diego Simeone. E dire che la concorrenza, nel ruolo, non mancherebbe affatto. Il calciatore, che ormai ha un valore di mercato superiore ai 40 milioni, ha già firmato da mesi e mesi un contratto che lo lega al club colchonero fino al 2028. E con una clausola rescissoria pari a 100 milioni.

Ma forse non basta. La dirigenza del club madrileno vuole esser certa che nessuno si presenti con un assegno pari alla cifra attualmente sufficiente per un addio.

Pablo Barrios, la strategia dell’Atletico taglia fuori Marotta

Elemento importante nel centrocampo spagnolo, già affacciatosi con successo nella nazionale maggiore – che pure abbonderebbe di interpreti nel suo ruolo – Pablo Barrios è uno degli astri nascenti del calcio iberico. Il contratto grazie al quale il calciatore percepisce 1,1 milioni di euro netti annui è in fase di ridefinizione da parte del club. L’idea è quella di ingolosire il ragazzo, legandolo di fatto al club in modo ancor più certo.

Come riportato dal portale iberico ‘Todofichajes.com‘, l’Atletico sta per avanzare un’offerta che, sebbene non intacchi la già lunga durata dell’accordo, triplicherebbe l’ingaggio di Barrios, portandolo a quasi 3,5 milioni netti l’anno. A queste cifre, e con in piedi il nodo clausola, Inter e LIverpool – le due pretendenti più attive sul centrocampista – verrebbero di fatto tagliate fuori. La splendida, per quanto costosa, idea di Marotta è destinata ad esser riposta nel cassetto dei sogni. Almeno per ora.