Più di 2 mesi fuori: tegola Pavard, ecco l’esito UFFICIALE degli esami

Brutte notizie per quanto riguarda il francese. Il giocatore resterà ancora fuori per il solito problema al flessore. Ecco i tempi di recupero

In casa Inter c’era ansia per le condizioni di Pavard. Il francese si era fermato contro il Lipsia a causa di un problema al flessore. Le prime sensazioni da San Siro hanno ipotizzato un risentimento, ma si attendevano gli approfondimenti medici per avere un quadro più chiaro. Il difensore si è sottoposto agli esami strumentali per conoscere nel dettaglio l’entità del problema fisico.

Le prime informazioni avevano parlato di un possibile risentimento al flessore, ma una diagnosi certa la si è avuta solamente dopo gli esami. Un passaggio fondamentale per avere un quadro più chiaro su quando rientrerà il giocatore a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter: infortunio Pavard, le condizioni

Stando a quanto comunicato dall’Inter, Pavard ha rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra e le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Esami che hanno confermato, in parte, i timori che c’erano ormai da tempo ad Appiano Gentile.

Per lui almeno 15-20 giorni out e quindi un rientro solamente a fine dicembre oppure direttamente nel nuovo anno. Sicuramente salterà le gare con Fiorentina, Parma, Lazio e Bayer Leverkusen in Champions. Molto dipenderà da come si svilupperà il recupero. Un infortunio che porterà il francese portare a due mesi di stop per infortunio da quando indossa la maglia nerazzurra.

Per Simone Inzaghi comunque non arrivano solo brutte notizie. Acerbi e Frattesi sono pronti a tornare in gruppo e dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la sfida contro la Fiorentina almeno per la panchina. Difficile un loro impiego dal primo minuto visto il rischio di una ricaduta. Quindi spazio per de Vrij e Bisseck in difesa mentre a centrocampo in forte rialzo le quotazioni di Zielinski, con il polacco che sta dimostrando tutte le sue qualità dopo un periodo non facile di ambientamento.