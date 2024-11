Retegui per Frattesi più 25 milioni: “No, dateci Lookman”

Mateo Retegui si sta dimostrando il miglior bomber della Serie A in questa stagione: c’è chi dice no al suo passaggio all’Inter per Frattesi

C’è chi pensa, sottovalutando un po’ troppo il Napoli, che il discorso scudetto sia una corsa a due tra Inter e Atalanta. I due club nerazzurri stanno mostrando un gioco spettacolare, grande determinazione nelle giocate e nel possesso del pallone, ma soprattutto una manovra identitaria, che permette a entrambe di imporsi a livello europeo.

Non a caso, sono tra i primi otto posti in Champions League che varrebbero la qualificazione diretta, e non sono risultati casuali. La prospettiva di centrare almeno un grande obiettivo in questa stagione non è follia per entrambe, anzi è la grande speranza per quest’anno, che viene coltivata quotidianamente attraverso il lavoro sul campo e schemi sempre nuovi che permettono a entrambe le squadre di essere molto efficaci in entrambe le fasi di gioco.

Per questo, la prospettiva di vedere a Milano alcuni dei migliori della Dea scaldi molti tifosi della Beneamata, che guardano con ammirazione, e anche un po’ di invidia, i singoli a disposizione di Gian Piero Gasperini. Proprio per questo, abbiamo chiesto agli utenti che frequentano la pagina Facebook di InterLive se concluderebbero uno scambio con Frattesi e 25 milioni all’Atalanta, pur di vedere Retegui all’Inter. La risposta ci ha sorpreso.

Rimpianto Retegui per i tifosi dell’Inter. Ma Frattesi non si tocca, forse…

Dai commenti abbiamo capito che la stima che hanno i supporters nerazzurri per Davide Frattesi è veramente tanta. In molti hanno commentato che, secondo loro, la mezzala non dovrebbe essere ceduta per nessun motivo, neanche se il bomber italiano fosse compreso nell’affare.

Invece, si nota un certo rimpianto, perché Retegui poteva arrivare da Simone Inzaghi prima del trasferimento al Genoa, e invece non se n’è fatto nulla. “Doveva arrivare prima”, ha esclamato un tifoso, ricevendo l’approvazione di molti altri via web.

In ogni caso, l’unico vero scambio che li alletta sarebbe quello per Ademola Lookman, assolutamente devastante negli ultimi mesi agli ordini di Gian Piero Gasperini. In realtà, crediamo davvero difficile che le due dirette rivali si tornino a parlare per affari sul calciomercato. Piuttosto, hanno intenzione di continuare a crescere senza perdere i loro grandi talenti. E a giugno potrebbe non essere impresa da poco.