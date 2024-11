Colpaccio assurdo dell’Inter: “Dolore e rabbia per i milanisti”

Un ex rossonero presto all’Inter: l’ipotetico colpaccio potrebbe far infuriare i cugini milanisti, e poi…

Un ex Milan potrebbe presto finire sul mercato: è scontento della sua attuale posizione nel club a cui è legato contrattualmente. Magari potrebbe diventare un obiettivo nerazzurro. La redazione di interlive.it ha provato a sondare il terreno, dando voce al tifoso.

L’ex rossonero oggetto del sondaggio è Gigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale, cresciuto nel Milan e dal 2021 portiere titolare del PSG è in crisi. Luis Enrique lo ha infatti spostato in panchina preferendogli Safonov. Una decisione che per il portiere e capitano della Nazionale italiana sarà di certo amara e difficile da digerire.

Il portiere nato a Castallammare di Stabia nel 1999 ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma non ha ancora trovato un’intensa per il rinnovo con la dirigenza del club parigino. Dopo la panchina contro il Lens prima della sosta per le Nazionali, Donnarumma aveva ritrovato la titolarità contro l’Angers. Poi, però, contro il Tolosa, Luis Enrique gli ha preferito di nuovo Safonov.

Dopodiché, ecco la scelta che sa di bocciatura: l’italiano è stato panchinato anche in Champions League, nel big match contro il Bayern Monaco. Una gara in cui Safonov si è distinto per una mezza papera che è costata la sconfitta al PSG.

Donnarumma all’Inter: colpaccio giusto per far arrabbiare i milanisti

Alla luce delle voci di mercato che parlano di un Donnarumma scontento e pronto a chiedere la cessione, interlive ha chiesto agli utenti Facebook, ovviamente in modo provocatorio, se sarebbero pronti a vedere l’ex Milan con la maglia nerazzurra. “Puntereste su Donnarumma per il dopo Sommer?“, questa la domanda.

In tanti hanno risposto “Mai” o “Assolutamente no”. Alcuni hanno ricordato il suo rendimento incostante (da anni Donnarumma è un portiere che alterna grandi interventi a errori dozzinali). E non potevano mancare gli alfieri dell’interismo: “Per favore, non fatelo, piuttosto giochiamo con Palacios in porta“.

Qualcun altro ha tirato in ballo Inzaghi: l’ex Milan non sarebbe un portiere bravo a giocare il pallone con i piedi, e in questo senso sarebbe poco gradito al tecnico nerazzurro. In realtà, l’ex Milan non è così negato a trattare la palla con i piedi: ogni tanto si fa prendere dall’emozione e commette degli errori incredibili, ma fa parte del pacchetto. Fa lo stesso con le uscite alte. C’è anche chi ha citato Josep Martinez: “Ce l’abbiamo già l’erede di Sommer. L’Inter ha già Martinez“.

E c’è anche qualcuno che ha risposto in modo favorevole all’idea dell’arrivo di Donnarumma all’Inter. Per esempio Francesco Fanuli: “… Ai milanisti provocherebbe un forte dolore e tanta rabbia”, quindi il colpaccio potrebbe avere senso come dispetto ai cugini.

La domanda posta da interlive è da intendersi come un gioco: l’Inter non ha mai guardato a Donnarumma come possibile investimento. Per ingaggio (prende più di 12 milioni all’anno) e costo del cartellino sarebbe fuori mercato. Inoltre, almeno al momento, non c’è esigenza di prendere un portiere. L’Inter può contare su un Sommer ancora molto reattivo, su un Martinez da lanciare (giocherà in Coppa Italia?) e poi sul giovane Stankovic.

La situazione reale di Donnarumma al PSG

Donnarumma non è un portiere finito: è ancora giovane e capace. Da ragazzino era considerato una promessa destinata a fare grandi cose, spesso ha deluso con partite disordinate e caratterizzate da erroracci, ma ha continuato nel tempo a rendersi protagonista di parate importanti.

Dire che non sia cresciuto come un campione sarebbe ingiusto. A venticinque anni, Donnarumma è ancora un portiere agile, di buoni riflessi, abituato a dirigere con intelligenza e personalità le difese. Con l’addio al Milan, non ha saputo confermarsi al PSG.

Dopo gli anni di alternanza con Keylor Navas, dal 2022, arrivato Christophe Galtier in panchina, l’ex Milan è diventato titolare ma ora, con al secondo anno della gestione di Luis Enrique sembra che non sia più un intoccabile.