È Grande Inter in Champions: cosa succede se arriva prima nel girone a 36 squadre

Momento magico per la formazione di Inzaghi seconda soltanto al Liverpool nella classifica di Champions League, ecco tutti gli scenari possibili degli ottavi di finale in caso di chiusura della fase a gironi come testa di serie

Se l’Inter ha dovuto faticare ad inizio stagione soprattutto in campionato, al fine di ritrovare una condizione mentale adeguata per subire meno gol di quanti ne mettesse a segno, lo stesso non può dirsi per quanto visto finora in Champions League.

Il cammino dei nerazzurri nella massima competizione europea per club, rinnovata nella sua nuova formula a girone unico da trentasei squadre in totale, è stato decisamente in discesa. Al pareggio con il Manchester City nella giornata d’esordio è seguita una impattante vittoria con quattro gol di scarto ai danni della Stella Rossa, prima di espugnare per tre partite consecutive con il medesimo risultato Young Boys, Arsenal e Lipsia.

Complessivamente, i punti maturati dai nerazzurri dopo le prime cinque giornate sulle otto in programma sono stati tredici, con sette gol all’attivo e addirittura zero subiti. L’ultimo dato è già record assoluto per la squadra: nessun’altra delle trentacinque restanti ha infatti fatto meglio finora, in termini di efficienza difensiva.

Quest’Inter a doppia facciata, seconda soltanto al Liverpool unica squadra a pieni punti, potrebbe continuare così all’infinito. Un bene, senza dubbio. Perché se così dovessero andare le cose e quindi dovesse riuscire a conservare una posizione d’alta classifica entro le prime otto del torneo, scenari piuttosto invitanti potrebbero aprirsi in occasione degli accoppiamenti per la fase ad eliminazione diretta. Ma procediamo per gradi.

Inter sempre più vicina alla qualificazione, meglio confermarsi testa di serie in Champions

Le ultime tre partite della fase a gironi dell’Inter prevedono Bayer Leverkusen, Sparta Praga e Monaco. Analizzando in parallelo i rispettivi cammini delle avversarie, sia i tedeschi che i francesi si trovano attualmente al sesto e l’ottavo posto in classifica a fronte di uno stato di forma complessivamente positivo ma non di certo impeccabile. Meno brillante, invece, il resoconto dei cechi.

Salvo dunque clamorosi colpi di scena, l’Inter potrebbe blindare il pass agli ottavi con un bottino di altri quattro o cinque punti e confermarsi testa di serie della competizione a prescindere dalla propria posizione finale. Fra la prima e l’ottava, infatti, non vi saranno differenze di alcun tipo in termini di bonus o vantaggi da prendere in considerazione al momento dei sorteggi.

Questo significherebbe poter pescare una qualunque delle altre otto squadre che passeranno il turno a seguito degli scontri previsti dalla fase playoff (vi prendono parte le qualificate dalla nona alla ventiquattresima, ndr). Con qualche chance maggiorata, per motivi prettamente logico-statistici, di trovarsi contro una squadra di medio o piccolo calibro.

Certo è che al momento, in quel marasma generale di metà classifica non ancora ben definito, figurano colossi da brivido come Bayern Monaco, Atletico Madrid, Manchester City e persino Real Madrid. Sebbene questi ultimi non se la passino proprio bene, perché ad un passo dalla sezione delle potenziali eliminate (dalla venticinquesima alla trentaseiesima, ove naviga il PSG).

A seguire il calendario dell’Inter fino al termine della fase a gironi:

Leverkusen-INTER: martedì 10 dicembre 2024, ore 21;

Sparta Praga-INTER: mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21;

INTER-Monaco: mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21