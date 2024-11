Triplo colpo sull’asse Inter-Bologna: maxi affare in estate

Possibile asse di mercato tra Inter e Bologna. Ecco i calciatori coinvolti in vista della prossima stagione

Un turno di Champions League dall’esito diametralmente opposto per Inter e Bologna. Con la quarta vittoria di fila, ottenuta contro il Lipsia, i nerazzurri sono molto vicini a un piazzamento tra le prime otto della classifica che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale. Per il Bologna, invece, sono quattro i ko consecutivi che rendono quasi impossibile ormai il raggiungimento della zona playoff.

Tra poche più di 48 ore, Inter e Bologna torneranno in campo nella 14.a giornata di Serie A rispettivamente contro Fiorentina e Venezia, entrambe in trasferta. Più in là, invece, i due club potrebbero essere coinvolti in un possibile intreccio di mercato con il Bologna pronto ad accogliere almeno un rinforzo dai nerazzurri. Rinforzi che possono raddoppiare, qualora l’Inter decidesse di acquistare un altro giocatore molto promettente per poi girarlo proprio ai felsinei.

I giocatori in questione, Francesco Pio Esposito e Nicolò Bertola, giocano entrambi nello Spezia e stanno contribuendo all’ottimo campionato dei liguri, in piena corsa per la promozione in Serie A dopo aver ottenuto la salvezza in extremis nello scorso campionato.

Inter, doppio affare con il Bologna per la prossima stagione

Francesco Pio Esposito è un calciatore sul quale l’Inter vuole assolutamente puntare in futuro. Dopo l’assalto del Torino, fallito la scorsa estate, la prima squadra in Serie A del bomber di Spezia e Under 21 potrebbe essere il Bologna. In più di un’occasione, Marco Di Vaio, direttore sportivo dei rossoblù, ha assistito in tribuna alle partite dello Spezia per osservare da vicino proprio Esposito, per il quale l’Inter punta a un nuovo prestito in vista di un suo futuro ritorno alla base.

Con Esposito potrebbe finire al Bologna anche il difensore Nicolò Bertola, altro Under 21 che l’Inter monitora con attenzione. Un profilo in linea con i parametri di mercato imposti da OakTree, ulteriormente appetibile in quanto a scadenza di contratto. L’Inter, pertanto, potrebbe già prenderlo a gennaio con un minimo indennizzo, lasciarlo allo Spezia fino a fine campionato e poi girarlo – anche lui in prestito – al Bologna.

Un doppio possibile trasferimento con il quale l’Inter potrebbe garantirsi una corsia preferenziale in futuro per Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese, da poco tornato in campo dopo l’infortunio al ginocchio, ha rinnovato il contratto con il Bologna fino al 2028. Qualora dovesse ritrovare rendimento e condizione sui livelli della passata stagione, Ferguson potrebbe tornare un obiettivo per molti top club. Tra questi ci sarà sicuramente anche l’Inter.