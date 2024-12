Calciomercato, big via dall’Inter: ma prenderà lo stesso ingaggio

Assalto della big europea nei confronti di un titolarissimo dell’Inter: l’offerta economica fa riflettere il diretto interessato

Già sorprendente lo scorso anno, quando fu protagonista di un impatto a cinque stelle con la maglia dell’Inter, nonché tra i principali artefici della splendida cavalcata scudetto, il giocatore è partito lancia in resta anche in questa stagione.

Devastante, decisivo, cannoniere, chiamatelo come volete. Marcus Thuram è davvero da considerare un fuoriclasse all’interno del meccanismo di Simone Inzaghi. L’attaccante francese, già a quota 9 gol in campionato, si sta sobbarcando da attore principale, in termini realizzativi, il peso dell’attacco nerazzurro.

Già perché Lautaro Martinez, il Capitano, il capocanoniere dello scorso anno in Serie A, è partito un po’ al rallentatore quest’anno, complice la faticosa, ma vincente, estate passata a trascinare l’Argentina alla conquista della seconda Copa America consecutiva.

L’ex Borussia Mönchengladbach, che curiosamente proprio in Nazionale non riesce quasi mai a lasciare il segno, si è rivisto a luglio alla Pinetina già in condizioni smaglianti. L’avvio tanto in campionato quanto in Champions è stato di quelli che non sono passati inosservati agli occhi dei grandi club del Vecchio Continente.

Oltre ad aver attirato su di sé l’interesse del Real Madrid, che riflette su una clamorosa remunerativa cessione di Vinicius Jr. per far spazio al figlio d’arte, all’orizzonte è spuntata anche una big inglese. Che in teoria, considerando l’abbondanza di interpreti sul fronte offensivo, non avrebbe bisogno di altre risorse. La fame di vittorie e di trionfi però è difficilmente saziabile: ecco che allora la dirigenza del club britannico sta pensando seriamente di portare l’assalto al giocatore transalpino.

Thuram, il Liverpool non bada a spese: pareggiata l’offerta nerazzurra

Titolare di un contratto fino a giugno 2028 con l’inserimento, dallo scorso 1 luglio, di una clausola rescissoria del valore di 85 milioni, il giocatore nerazzurro è una delle colonne imprescindibili della formazione meneghina. La politica di mercato dell’Inter non esclude però a priori alcuna cessione, se non quelle degli intoccabili Nicolò Barella e del ‘Toro’ argentino. Questo significa che, al netto di un’offerta che dovrebbe quanto meno avvicinarsi alla suddetta clausola, anche un big come il figlio di Lilian potrebbe partire.

È quello di cui si è convinto il Liverpool che, come riportato dal portale ‘Paisleygates.com’, è disposto a tutto pur di convincere il calciatore a trasferirsi sulle rive del Mersey. Nonostante un attacco atomico in cui fatica a trovare spazio anche fosse per pochi minuti un certo Federico Chiesa – tra l’altro finito nel mirino proprio di Marotta – la dirigenza dei Reds vuole cautelarsi qualora l’inquieto ma sempre molto prolifico Momo Salah decidesse di andar via. O a gennaio o a luglio a costo zero, data l’assenza di una proposta di rinnovo da parte del blasonato sodalizio inglese.

Lo stesso Liverpool è intenzionato a pareggiare lo stipendio attualmente percepito da Thuram all’Inter – sei milioni netti annui – pur di ingaggiare uno degli attaccanti più in forma dell’anno. Resta da verificare la volontà del diretto interessato, che nelle fila nerazzurre ha trovato la sua dimensione. Assurgendo al ruolo di leader e cannoniere principe di una squadra che punta a vincere tutto.