Affare anticipato a gennaio: 15 milioni e addio Inter

Accelerata improvvisa nella trattativa. Si punta a chiudere per 15 milioni, così l’Inter è fuori dai giochi

Conto alla rovescia iniziato in vista della sessione di calciomercato di Gennaio, quella tradizionalmente dedicata agli acquisti di riparazione per eventuali lacune in organico sopraggiunte nel corso della stagione.

Una situazione che l’Inter non ha. Per questo motivo, l’organico nerazzurro dovrebbe restare invariato fino a fine stagione, a meno di qualche possibile cessione. Attenzione a riguardo al possibile addio anticipato di Arnautovic, cercato nei giorni scorsi dal Galatasaray che necessita di un rinforzo in attacco per sostituire l’infortunato Icardi. Lo stesso club turco è anche sulle tracce di Correa che potrebbe restare dopo la sorprendente prestazione di Verona con il ritorno al gol che mancava da due anni.

Inter che lavora anche in prospettiva sul mercato in vista della prossima stagione. Nel pre partita di Firenze, Marotta ha ribadito che il club è sempre attento a cogliere possibili occasioni di mercato. Una di queste, tuttavia, potrebbe svanire proprio a Gennaio.

Quindici milioni e addio Inter: lo prende un altro top club

Come sempre, l’Inter monitora sempre con attenzione eventuali opportunità a parametro zero. Oltre a David del Lille, i nerazzurri sono tra i club interessati a Jonathan Tah. Il difensore tedesco del Bayer Leverkusen non dovrebbe rinnovare il contratto con il club campione di Germania in scadenza a fine stagione, situazione che può favorire un suo addio già durante la sessione invernale.

Stando a indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, sono elevate le possibilità che Tah possa trasferirsi al Real Madrid a gennaio per tamponare l’emergenza difensiva sopraggiunta con gli infortuni di Carvajal e Militao, la cui stagione è già finita.

Con Rudiger costretto agli straordinari e l’incertezza sull’effettivo recupero di Alaba che dovrebbe tornare in campo all’inizio del nuovo anno, il Real Madrid sarebbe disposto a offrire un indennizzo elevato di 15 milioni per favorire l’acquisto immediato di Tah. Il Bayer non si opporrebbe al trasferimento del difensore pur con la necessità impellente di trovare un sostituto all’altezza di quello che è tuttora uno dei titolari della formazione di Xabi Alonso.

L’affondo eventuale del Real Madrid azzererebbe le chance dell’Inter di arrivare al roccioso centrale della nazionale tedesca. I nerazzurri, infatti, sono disposti a prendere Tah solo a parametro zero, un’operazione che può essere impostata già alla riapertura del mercato quando il difensore, senza rinnovo con il Bayer, ha la possibilità di accordarsi con altri club per la prossima stagione. A quanto pare però il Real vuole anticipare i tempi in vista e rinforzare la difesa in vista dellas seconda parte dell’annata in cui i Blancos lotteranno nuovamente per la Liga e la Champions League.