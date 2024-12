Batosta Inter sul mercato: “Operazione chiusa col Milan”

Il centrocampista sarebbe già promesso alla rivale rossonera per il prossimo giugno all’apertura del mercato, Inter anticipata e beffata nei discorsi per il post Calhanoglu

Non è un segreto che il livello di prolificità dell’Inter in questa prima metà di stagione sia stato inferiore alle aspettative, specie se relazionato ai risultati raccolti nel medesimo frangente temporale dello scorso anno.

Ad aver influito negativamente su questo dato statistico non è stata soltanto la carenza dell’apporto realizzativo di Lautaro Martinez ma anche di una meno incisiva propensione alla creazione di occasioni da rete del reparto mediano, capitanato da un Hakan Calhanoglu rimasto anche a riposo per diverse partite causa infortunio.

Tale situazione non allarma comunque Simone Inzaghi ed il resto dello staff perché possono contare su di un organico estremamente competitivo, variegato e ben bilanciato. Al posto dell’argentino viene spesso impiegato Mehdi Taremi, in sostituzione del turco Piotr Zielinski.

Con la giusta lungimiranza la dirigenza nerazzurra ha saputo regalare al tecnico due profili utili e versatili, senza i quali le responsabilità di attacco e centrocampo sarebbero dovute ricadere su alternative di spessore inferiore. Soprattutto a centrocampo, ove negava un Kristjan Asllani ancora lontano dall’essere il sostituto ideale del compagno di reparto in cabina di regia della manovra offensiva dell’Inter.

Ricci piace ancora all’Inter ma il Milan lo avrebbe blindato: “Interesse concreto”

A tal proposito è sorta la necessità di allungare il proprio sguardo sul mercato estivo del prossimo anno, al fine di scovare un centrocampista più adatto dell’italo-albanese che non faccia rimpiangere l’assenza di Calhanoglu. Anche in caso di partenza in futuro.

Come noto, gli ultimi report hanno fatto saltar fuori il nome di Samuele Ricci, mediano in forte ascesa con la maglia del Torino. Ciononostante, al di là delle richieste economiche piuttosto elevate da parte della dirigenza granata per il suo cartellino, il Milan sembrerebbe intenzionato a fare sul serio per lui.

A tal punto che, stando alle dichiarazioni riportate da Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, ci sarebbe già una sorta di accordo verbale fra le parti per un trasferimento il prossimo anno. “L’interessamento del Milan per Ricci è molto concreto. Operazione praticamente definita col Torino che lo sostituirà con Prati del Cagliari”, ha raccontato in un tweet diramato sul proprio profilo X.

A conti fatti dunque l’Inter dovrebbe accantonare definitivamente la pista per concentrare energie e denaro verso altri profili alternativi. Con un pizzico di rammarico, forse, per ciò che sarebbe potuto essere. Eppure finché non ci sarà l’ufficialità il prossimo luglio, nulla può essere già dato per scontato.