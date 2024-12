Inter, De Vrij resta e Acerbi va via: ha un altro club in Serie A

Improvviso ribaltamento nelle decisioni che la dirigenza nerazzurra dovrà assumere a fine stagione: il veterano potrebbe lasciare

Esponenti di un certo prestigio di una difesa, quella dell’Inter, spesso tacciata di essere ormai vecchia e non più affidabile come una volta, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono ancora lì, in trincea, a lottare su ogni singolo pallone per evitare che gli attaccanti avversari possano battere a rete magari trafiggendo Sommer.

Il difensore italiano, pedina quasi insostituibile nello schieramento a tre di Simone Inzaghi, ha fatto un po’ di fatica ad inizio stagione, complice qualche distrazione di troppo di tutta la retroguardia nerazzurra, ma poi è tornato a dirigere la difesa con la solita autorità. Peccato per l’insorgere di un paio di infortuni – il primo rimediato a Roma il 20 ottobre scorso, l’altro a Verona, quando l’ex Lazio ha sofferto di un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra – che non stanno consentendo al veterano di giocare con la continuità desiderata.

La buona notizia, per l’Inter, è stata che un altro difensore esperto, proprio de Vrij, subentrato allo stesso Acerbi al ‘Bentegodi‘, abbia risposto subito ‘presente’. Togliendosi per giunta la soddisfazione di andare in gol nella goleada dei nerazzurri in terra veneta.

Ovviamente lo stato di cose ha portato la dirigenza nerazzurra a riflettere sul futuro. Che alle porte ci sia una sorta di rivoluzione e di ringiovanimento del reparto difensivo, è cosa acclarata, come dimostra anche la rapida ascesa di Yann Bisseck. Non si può però nemmeno pensare di azzerare tutto e di rinunciare alla totalità dei veterani presenti in rosa.

Acerbi e de Vrij, cambio di programma: lo scenario

Contratto in scadenza a giugno 2025 ma con un’opzione, esercitabile dalla società, per un allungamento dell’accordo fino al 2026, il difensore olandese si sta meritando la conferma grazie alla sua professionalità e alla sua puntualità nel rispondere alle situazioni di emergenza che si prospettano nella settimana o durante la stessa gara.

Giova ricordare infatti che già nella difficile trasferta dell’Olimpico contro la Roma il 32enne oranje aveva preso il posto dell’azzurro. Non facendolo rimpiangere e contribuendo a tenere inviolata la porta difesa dall’estremo difensore svizzero.

Diverso il discorso su Acerbi. L’ex Sassuolo in questa stagione sta costringendo troppo spesso al cambio Inzaghi per acciacchi fisici. Stando ad alcuni rumors tra lui e de Vrij, che è più giovane, l’inter potrebbe alla fine puntare sul giocatore arrivato a parametro zero nell’estate del 2018. Questo nonostante la dirigenza nerazzurra abbia esercitato sul 36enne, più per cautelarsi che per altro, l’opzione di rinnovo che lo lega all’Inter per un’ulteriore stagione.

Acerbi potrebbe non escludere una partenza verso un altro lido nel massimo campionato. In caso di salvezza, attenzione al Como che punta molto su giocatori esperti: una destinazione che permetterebbe oltretutto all’ex laziale di restare a vivere a Milano.