L’Inter non lo vuole più: se ne va al Milan in cambio di 25 milioni

Le ultime di calciomercato si concentrano su un’operazione con protagonisti i nerazzurri e i rossoneri. I dettagli

Saranno settimane bollenti per il calciomercato e la sessione di gennaio sempre più vicina alla riapertura. Ed in casa Inter l’idea è quella di andare a scovare le occasioni ritenute ideali, senza intaccare le finanze e appesantire il monte ingaggi. Un gennaio utile a puntellare una rosa già ampiamente competitiva in ogni ambito.

Come già accaduto in passato, le strade del mercato nerazzurro potrebbero intrecciarsi con quelle dei più grandi rivali. Il Milan, come Marotta, è a caccia di rinforzi visto un inizio di stagione tutt’altro che convincente. Dall’attacco poco incisivo a, soprattutto, una difesa ballerina apparsa fino a questo momento davvero troppo penetrabile. E così un obiettivo della dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe approdare molto presto a Milanello.

Niente Inter, ora c’è il Milan: colpaccio in difesa

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, attraverso le pagine di ‘Relevo.com’, ha parlato del futuro di uno dei difensori centrali più forti e talentuosi del panorama europeo, da tempo nel mirino dell’Inter oltre che di diverse grandi società.

Si parla del 20enne spagnolo Cristhian Mosquera, gioiello del Valencia con cui rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2026. Viene riferito come i contatti tra l’entourage del giovane centrale e la dirigenza del Valencia per il rinnovo del contratto siano in una fase di stallo a causa della clausola rescissoria.

Il giocatore la vorrebbe da 25 milioni, per potersi liberare in caso di offerte: il Valencia, di solito, punta a cifre più importanti per mantenere potere decisionale. Ecco perché al momento tutto rimarrà com’è ed il confermato interesse del Milan per Mosquera, in vista dell’estate 2025, potrebbe tramutarsi in qualcosa di decisamente concreto.

La dirigenza del Valencia, se dovesse arrivare una proposta da 25 milioni di euro, non avrebbe troppi problemi a cedere Mosquera. Una cifra decisamente alla portata del ‘Diavolo’ (e non solo) e che eviterebbe agli spagnoli un doloroso addio a zero nell’estate 2026.

Solo qualche mese fa l’Atletico Madrid aveva proposto 20 milioni di euro – poi rifiutati – per il cartellino di Mosquera. Il ragazzo, che ambisce a palcoscenici importanti, percepisce uno stipendio di appena 900mila euro a stagione. Il Milan, a questo punto, può anticipare l’Inter che sembra per il momento aver mollato la presa sul gioiello del Valencia.