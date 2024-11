Calciomercato Inter, affare in saldo: accettano 25 milioni di euro

La dirigenza nerazzurra fiuta il grande affare per l’anno prossimo: occhio al colpo con lo sconto, adesso bastano 25 milioni di euro

Simone Inzaghi è convinto delle possibilità della sua Inter che, dopo la meritata seconda stella ora cucita sul petto, vuole ottenere di più. Dal sogno Champions al bis in Serie A, i nerazzurri vogliono tutto. Dal campo al calciomercato il passo è breve, così la dirigenza di Viale della Liberazione è già all’opera.

Gennaio sarà un mese cruciale per i colori nerazzurri visto che, nonostante i recenti rinforzi estivi, la rosa di Inzaghi continua a mostrare alcuni fastidiosi limiti. Dall’attacco, che vede in praticamente solo Lautaro e Thuram due perni affidabili e di grande rendimento, alla difesa.

La retroguardia, in particolar modo, è sempre più evidente come necessiti di accorgimenti di un certo peso per tornare al rendimento della passata stagione: 14 reti in 12 partite sono troppi, basti pensare al Napoli che di gol ne ha subiti appena 9.

Parallelamente, però, sembra essere già arrivata un’ottima notizia per quel che riguarda il mercato e le prossime mosse: dalla Spagna sono certi, si torna a parlare di uno storico obiettivo della dirigenza meneghina che parrebbe virtualmente più vicino alla maglia dell’Inter rispetto al passato. ‘Elgoldigital‘, in tal senso, ha svelato la possibilità che il gioiello possa partire nel 2025 ad un prezzo decisamente ribassato rispetto alla scorsa estate.

Colpo con lo sconto: 25 milioni e va all’Inter

Non è un mistero che la ricerca di un nuovo centrale difensivo sia il pensiero principale di diverse grandi società europee. L’Inter, certo, ma anche il Real Madrid che ha perso Militao per tutta la stagione così come la Juventus con Bremer. In questo caso, però, a spuntarla potrebbe essere l’Inter.

Secondo il portale spagnolo, infatti, il pilastro del Valencia Christian Mosquera potrebbe lasciare la società di Peter Lim per appena 25 milioni. Una presa di posizione importante quella del proprietario del club ultimissimo in campionato ed in piena crisi, che avrebbe garantito al 20enne centrale la possibilità di partire per una cifra tutt’altro che proibitiva.

Secondo la fonte anche il Real Madrid sarebbe forte sul classe 2004 che, tuttavia, non sembrerebbe essere l’unico nome presente sul taccuino di Perez e Ancelotti. A questo punto potrebbe approfittarne Marotta che da tempo segue con enorme interesse il difensore di origini colombiane, a cui è stata garantita la cessione a cifre decisamente abbordabili.

Il Valencia non naviga in buone acque, né dal punto di vista sportivo né da quello economico. Ecco perché Lim avrebbe dato il via libera alla cessione che potrebbe concretizzarsi tra gennaio o – più probabilmente – giugno.

L’Inter, tra l’altro, perderà de Vrij a zero e nonostante i rinnovi annuali di Darmian e Acerbi, ha urgente necessità di incorporare un centrale di altissimo livello. Al di là dell’esborso per il cartellino, lo stipendio di Mosquera è di appena 900mila euro netti a stagione. In scadenza il 30 giugno 2026 con il Valencia, il difensore ha racimolato 11 presenze con 990′ sul rettangolo verde, attestandosi quasi sempre tra i migliori in campo.