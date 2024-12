Marotta colpisce ancora: super colpo a zero in estate

Il presidente dell’Inter prepara l’ennesimo affare a titolo gratuito, commissioni escluse: firma gratis durante l’estate, i dettagli

L’Inter di Simone Inzaghi resta una delle grandi favorite per la conquista dello Scudetto a fine stagione. Certo, l’insidia portata avanti da Antonio Conte è costante: il suo Napoli, senza impegni europei, può davvero rappresentare un ostacolo complicato per i nerazzurri.

Ma questa Inter, dopo aver brillantemente raggiunto la seconda stella, ora non può più fermarsi. Scudetto e Champions League: dopo essere accostato ad un clamoroso addio al termine della stagione, Inzaghi adesso è pronto a restare e a rilanciare. Il tecnico piacentino è stato accontentato durante la sessione estiva di calciomercato: ma i movimenti, in casa Inter, non sono finiti qui.

Ecco dunque che sono diverse le lacune da colmare in vista del prossimo futuro. A centrocampo, molto probabilmente, servirà un nuovo vice Calhanoglu. Con un Asllani spesso e volentieri non all’altezza della situazione, è inevitabile pensare ad un colpo di talento e prospettiva. Parametri imposti da Oaktree, che vorrebbe una squadra più giovane ed in grado di venire facilmente valorizzata in futuro.

Se per l’attacco è attesa una vera e propria rivoluzione, è specialmente in difesa che le cose cambieranno in maniera drastica. Marotta sembra aver ormai deciso di lasciar partire Stefan de Vrij, in scadenza a fine giugno. Risparmiare sull’ingaggio da 3,5 milioni di euro dell’olandese rimane una priorità.

Capolavoro Inter: colpo a zero dalla Premier League

Le attenzioni di Marotta e Ausilio sono dunque rivolte soprattutto alla retroguardia del futuro. In tal senso, il presidente dell’Inter guaderà pure in Premier League: potrebbe stuzzicare un esubero del Manchester United.

A quasi 31 anni il centrale dei ‘Red Devils’ Victor Lindelof sembra destinato a cambiare aria. L’ex Benfica non rinnoverà il contratto con la società inglese, prima con ten Hag e adesso con Amorim non ha trovato spazio ed il trend di certo non cambierà da qui ai mesi estivi.

Ecco perché lo svedese può essere la grande occasione che l’Inter stava aspettando: un profilo di qualità ma soprattutto grande esperienza, che non farebbe fatica ad integrarsi istantaneamente nello scacchiere di Inzaghi.