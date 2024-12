Tra derby e Juve: il recupero di Fiorentina-Inter inguaia Inzaghi

Il calendario dei nerazzurri diventa sempre più un caos. Il rinvio complica ancora di più la situazione per il club meneghino. Ecco i dettagli

La priorità è stata sempre la salute di Bove e da parte dell’Inter la massima disponibilità al rinvio della partita a data da destinarsi. Ma ora che il calciatore sta meglio, è tempo di capire quando recuperare la sfida. Il calendario di entrambe le squadre è molto fitto e un ritorno in campo nell’immediato non è assolutamente fattibile. Molto probabilmente il match sarà recuperato a febbraio e l’alto rischio per gli uomini di Inzaghi è quello di avere un mese di fuoco.

Per il momento non si hanno certezze e molto probabilmente la decisione sarà presa solamente a gennaio. Il recupero a febbraio, infatti, dipenderà anche molto dall’andamento in Europa di entrambe le compagini.

Se saranno ottavi di finale senza passare dai play-off, allora sono due le date possibili e diciamo che per Inzaghi si preannuncia un periodo molto complicato e decisivo nella corsa Scudetto.

Si prospetta un febbraio di fuoco per l’Inter di Simone Inzaghi. La speranza a questo punto è davvero quella di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale per concentrare tutte le forze sul campionato. Di certo il recupero con la Fiorentina rendere ancora più complicata la situazione.

Inter: calendario da incubo, i dettagli

Ad oggi le date sul tavolo sono quelle del 12 e del 19 febbraio. La prima vedrebbe un qualcosa di davvero anomalo: prima il ritorno al Meazza e poi dopo pochi giorni le due squadre si ritroverebbero al Franchi per completare il match di andata. A chiudere la settimana molto complicata la trasferta di Torino contro la Juventus. La situazione non sarebbe assolutamente più semplice con la seconda data visto che il match chiuderebbe un ciclo di ferro aperto dal derby con il Milan. Insomma, un mese che si prospetta molto complicato e non semplice da giocare.

Naturalmente per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Bisognerà prima aspettare la fine della prima fase delle competizioni europee e poi si prenderanno decisioni su quando scendere in campo. Una cosa è certa: visto che non c’è la possibilità di tornare sul terreno di gioco prima di febbraio, per l’Inter si preannuncia un periodo complicato e decisivo per il club meneghino.