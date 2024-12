Malore per Bove, il sollievo dopo la paura. Adn: “Ha ripreso conoscenza” – DIRETTA

La paura ha fatto passare totalmente in secondo piano la partita tra Fiorentina e Inter: malore per Bove, la partita è subito sospesa

Allo stadio Artemio Franchi è successo quello che non vorremmo mai raccontarvi. Edoardo Bove è crollato a terra per un malore quando il match era arrivato al 16esimo minuto e la paura è subito stata tanta tra i calciatori in campo, che hanno capito che la situazione era molto grave.

I calciatori hanno attorniato il ragazzo, mostrando fin da subito segni di enorme preoccupazione – molti di loro hanno iniziato a piangere. Le immagini ricordano molto quelle orrende che hanno visto come protagonisti Eriksen e Ndicka. Dopo qualche minuto, è entrata l’ambulanza che trasporterà il centrocampista in ospedale per ricevere tutte le cure del caso.

La partita tra Fiorentina e Inter è ovviamente stata sospesa e non riprenderà. Ma non è questo il momento per le valutazioni di questo tipo: ora tutti vogliono che Bove stia bene.

Cosa è successo a Bove: gli aggiornamenti medici

La difesa dell’Inter ha sollecitato gli interventi dei sanitari. Anche l’arbitro e i compagni di squadra si sono subito resi conto della gravità della situazione. Una volta che la partita è stata conclusa, nessuno dei calciatori negli spogliatoi ha mostrato la voglia di continuare il match.

Lo stadio, intanto, era in silenzio totale, quasi in preghiera per aiutare la corsa dei ventidue in campo verso l’ambulanza, per sollecitarla a partire. Lo stadio non si è ancora svuotato in attesa di notizie sulla situazione dell’ex Roma, che speriamo di darvi il prima possibile, e che siano positive.

ORE 18:58 – L’AdnKronos scrive: “Bove respirava autonomamente con battito cardiaco. Il calciatore, inizialmente non cosciente, ha ripreso conoscenza“.

ORE 18:53 – Caressa su ‘SkySport’ ha specificato: “Ci dicono che Bove non ha ancora ripreso conoscenza”.

ORE 18: 47 – La Lega Serie A ha pubblicato una nota in cui è specificato che la partita non riprenderà dopo il malore di Bove.

ORE 18:45 – Secondo Matteo Dovellini di Repubblica, il calciatore è “vigile, cosciente e respira autonomamente”.

ORE 18:40 – Bove respira autonomamente, ma ha perso conoscenza e non l’ha ancora recuperata. È stato trasportato all’ospedale Careggi.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO