Tutto sul recupero di Fiorentina-Inter: data, regolamento e chi può scendere in campo

Fiorentina-Inter è stata interrotta e poi rinviata per il malore di Edoardo Bove: tutto sulla data, il regolamento e chi potrà scendere in campo

Al 17esimo minuto di Fiorentina-Inter, il cuore di Edoardo Bove si è fermato per un po’ dopo una crisi epilettica e con lui tutto il mondo dello sport, i tifosi, la stampa e chiunque ami il calcio e la vita. Giustamente, da lì in poi tutte le attenzioni si sono focalizzate sul ragazzo di 22 anni, rianimato e prontamente trasportato all’Ospedale Careggi di Firenze, dove sta ricevendo tutte le cure del caso.

In attesa di capire per filo e per segno cosa sia davvero successo, la buona notizia è che non ci sono danni acuti a livello neurologico e cardiopolmonare, la notte è passata serena e il peggio sembra passato, in attesa che gli esami restituiscano il quadro clinico completo.

Ora è arrivato anche il momento di tirare un sospiro di sollievo e capire il quadro organizzativo. Fiorentina e Inter sono impegnate nelle coppe europee, i nerazzurri giocheranno anche la Supercoppa italiana ed entrambe hanno un calendario congestionato e ricco di impegni. Per questo, la prima data utile sarà a febbraio 2025, prima non ci sono margine, ma ci sono anche altre questioni da chiarire.

Il regolamento per il recupero di Fiorentina-Inter: chi potrà scendere in campo

Avere altri asterischi in classifica non è proprio il massimo per la Lega Serie A, che ha molta difficoltà nel gestire i calendari dei recuperi. Dal punto di vista regolamentare, in ogni caso, siamo già certi che la gara ripartirà dal 17esimo minuto del primo tempo, esattamente da quando è stata bloccata.

Potrà giocare qualsiasi tesserato in quel momento dei due club: quindi, potrebbe anche partire titolare un calciatore in quel momento infortunato, mentre calciatori espulsi e squalificati no – non c’erano comunque stati cartellini ieri prima della sospensione.

Le squadre, quindi, potrebbero essere rimescolate dal punto di vista tecnico e tattico da Inzaghi e Palladino, anche in base alle contingenze del momento e alla necessità del periodo in cui il match si giocherà. Chissà se anche Edoardo Bove sarà in campo, questo è quello che si stanno chiedendo tutti e servirà ancora qualche giorno per avere la risposta. Un’attesa che ora è quasi lieta, sicuramente più leggera, visto che il ragazzo sta bene e questa resta la cosa più importante.