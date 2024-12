Calciomercato, non rinnova il contratto: l’Inter lo aspetta a costo zero

Spunta all’orizzonte un possibile nuovo colpo a zero per Marotta, già specialista di affari di questo tipo

Da una parte un dirigente che ha fatto dei colpi a parametro zero il suo marchio di fabbrica. Il suo modus operandi. La sua specialità, arrivando perfino a preparare il terreno con circa due anni di anticipo, come fatto con Marcus Thuram. Dall’altra, la schiera, sempre più nutrita, di calciatori che probabilmente già nel prossimo gennaio potrebbero firmare il famoso pre-accordo con il loro nuovo club. Perché liberi, dopo il mancato rinnovo, di legarsi alla squadra del futuro. L’elenco, come già di dominio pubblico, è di quelli davvero prestigiosi.

Da Jonathan Tah a Jonathan David, oggetto del desiderio di tutti i club più importanti d’Europa, il novero dei nomi è di prim’ordine. Poi ci sono altri profili, non meno interessanti ma liberi dagli occhi dei riflettori delle big, che rappresentano comunque delle ottime occasioni di mercato.

Beppe Marotta, il protagonista nemmeno troppo misterioso del nostro incipit, è già pronto a sferrare l’attacco. Con la benedizione della proprietà Oaktree, che in questo caso ha quasi suggerito al dirigente di battere la pista che porta al calciatore americano militante in Bundesliga.

Colpo americano gratis, Marotta fa sul serio

25enne nato a Berlino ma di passaporto americano, formatosi nel settore giovanile dell’Hertha, Lennard Maloney è uno dei punti fermi dell’Heidenheim, il club partito dalla settima divisione tedesca 17 anni fa – e con lo stesso tecnico di allora alla guida – e arrivato a disputare perfino la Conference League, con l’ultima storica gara disputata contro il blasonato Chelsea.

Come riferito dal magazine tedesco ‘Kicker‘, il calciatore, impiegabile sia come difensore centrale che come mediano, avrebbe già rifiutato la proposta del club per un allungamento del contratto in scadenza il prossimo giugno.

Sebbene oggettivamente non possa essere considerato un colpo di grido come i precedenti prestigiosi affari a ‘zero’ chiusi da Beppe Marotta – da Hakan Calhanoglu a Marcus Thuram passando per Andre Onana, la lista è lunga – l’americano gode di un vantaggio relativamente al prossimo affondo che farà l’Ad nerazzurro.

È un giocatore statunitense, e quindi gode dell’appoggio dei nuovi proprietari. Che attraverso il suo eventuale inserimento nella rosa della Beneamata contano di espandere il marchio Inter nel continente americano.