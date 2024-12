Thuram erede di Salah al Liverpool: l’annuncio che cambia tutto

Il club inglese continua a seguire da vicino il giocatore francese. L’attaccante nerazzurro ha comunque le idee molto chiare sul suo futuro

Marcus Thuram è sempre più un punto di riferimento in questa Inter. Con Lautaro in difficoltà, il francese si è preso sulle sue spalle l’attacco nerazzurro e possiamo dire che i risultati sono assolutamente di livello.

Prestazioni importanti, un feeling con il gol mai avuto prima (almeno con il club italiano ndr) e un futuro che si prospetta roseo per il francese. Le sue qualità, però, non sono passate inosservate a diverse big e sono molte le squadre che lo hanno messo nel mirino in vista della prossima estate.

In particolare, nelle scorse settimane si è parlato tanto della possibilità di un passaggio al Liverpool visto l’ormai imminente addio di Salah. I Reds avrebbero individuato in Thuram il giusto erede dell’egiziano e un tentativo lo faranno. Le idee del giocatore sono comunque molto chiaro e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Thuram dall’Inter al Liverpool? Il giocatore ha le idee chiare

In casa Inter, come abbiamo spiegato in più di un’occasione, non c’è nessuno incedibile. La nuova linea di Oaktree è stata da subito molto chiara: non c’è intenzione di privarsi dei big, ma davanti ad offerte molto importanti si è pronti a sedersi ad un tavolo per discutere. A maggior ragione per Thuram, arrivato a parametro zero. Una sua eventuale cessione porterebbe a fare una plusvalenza importante anche se per il momento nessuno ha messo sul tavolo cifre irrinunciabili.

Il Liverpool e il PSG ci pensano, ma da parte del giocatore nessuna reale apertura ad un trasferimento. “L’Inter per me rappresenta un punto di arrivo. Parliamo di una delle squadre più forti del mondo. L’anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto, la stagione ancora prima sono arrivati in finale di Champions. È un club che rappresenta tanto a livello mondiale“, così Marcus Thuram parlando del suo futuro a margine del Gran Galà del calcio.

Parole che sembrano chiudere le porte ad un possibile addio all’Inter durante il prossimo calciomercato estivo. Poi come ben sappiamo ci sono tanti fattori da considerare e nulla è escluso. Ma per adesso Thuram non considera la possibilità di lasciare l’Inter. Anzi il suo obiettivo è quello di proseguire questa avventura e togliersi diverse soddisfazioni in nerazzurro.