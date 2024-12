Scambio due per uno con Thuram: l’offerta che fa vacillare l’Inter

Il futuro del figlio d’arte potrebbe essere lontano da Milano: operazione pazzesca con il top club



Il capitolo uscite, tanto per gennaio quanto per il mese di giugno, può riservare colpi di scena clamorosi in casa Inter. E per l’estate torna a farsi strada la possibilità che Marcus Thuram possa dire addio.

Arrivato a zero nell’estate 2023 dopo la lunga avventura al Borussia Monchengladbach, il figlio di Lilian in breve tempo è diventato una pedina insostituibile e quasi sempre decisiva per Simone Inzaghi.

La possibilità di incassare una cifra importante e registrare la solita plusvalenza da record va di pari passo con l’interesse che una società in particolare ha mostrato negli ultimi tempi per Marcus: il PSG.

Dopo l’addio di Mbappe nessuno, sotto la Tour Eiffel, è stato in grado di raccogliere l’ingombrante eredità lasciata dall’attuale stella del Real Madrid. E così proprio Thuram, connazionale e tra i bomber più profilici d’Europa, continua a rimanere in pole position.

Un volo Milano-Parigi, biglietto di sola andata. La dirigenza del PSG ha intenzione di tornare con forza su Marcus Thuram, arrivando a proporre uno scambio decisamente generoso per convincere l’Inter a cedere il suo centravanti.

PSG-Thuram, l’ultima offerta è folle

Marotta non ha la minima intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per meno di 85 milioni di euro, la clausola rescissoria presente nel contratto che lega Thuram ai nerazzurri fino al 2028 e che potrebbe rappresentare la via d’uscita più comoda, per una firma con la società di Al-Khelaifi.

La dirigenza del PSG, però, avrebbe in mente di raggiungere quella cifra inserendo nell’affare non uno ma ben due pedine di scambio. La prima risponde al nome di Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale azzurra con un ingombrante passato al Milan.

Il classe ’99 è sembrato in più occasioni in procinto di dire addio al PSG per fare ritorno in Italia: in Francia, a dirla tutta, è stato spesso bersagliato e al centro di feroci critiche. Donnarumma all’Inter è un’opzione suggestiva che già da mesi si starebbe facendo strada nei pensieri di Marotta, consapevole di dover trovare l’erede di Sommer che compirà 36 anni tra pochi giorni ed è in scadenza nel 2026.

Il nodo resta sempre l’ingaggio, al momento proibitivo, da oltre 10 milioni a stagione. L’ex milanista è valutato circa 35-40 milioni di euro. Ma insieme a lui arriverebbe un’altra stella del PSG che verrebbe, ben presto, oscurata proprio da Marcus Thuram. Stiamo parlando di Kolo Muani, 25 anni, francese e come Marcus in scadenza tra tre anni e mezzo. La punta del PSG percepisce uno stipendio da 7 milioni annui (uno in più rispetto a Thuram) ed in questo caso la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro.

Due profili, dunque, che possono effettivamente interessare a Marotta e finire per rinforzare pesantemente la rosa nerazzurra. Staremo a vedere se da questa doppia intrigante suggestione nascerà qualcosa di concreto, tutto è rimandato a giugno.