“A giugno”: grande colpo dell’Inter, l’annuncio in diretta

Nessuna mossa prevista sul mercato invernale da parte dell’Inter per limare alcune situazioni interne, tutto potrebbe cambiare a fine stagione. La conferma del giornalista vicino alle vicende nerazzurre

Agli albori della nuova stagione, l’Inter sembrava aver perso parte della propria solidità difensiva. Divenendo nel giro di un paio di partite preda facile delle offensive avversarie.

Agli occhi di molti questa strana situazione, certamente lontana da ciò a cui la formazione di Simone Inzaghi aveva abituato fino a qualche mese prima, ha avuto l’impressione di essere il preludio di un fisiologico calo d’attenzione verso gli obiettivi stagionali. Dal riconfermarsi ai vertici del campionato sino all’ambizione di arrivare nuovamente in fondo alla Champions League.

Eppure nel giro di qualche settimana le considerazioni iniziali sono decisamente mutate. L’Inter ha rapidamente invertito il proprio trend negativo, macinando risultati e stagliandosi a distanza di pochissimi punti dalla capolista Napoli di Antonio Conte. Vantando altresì il il grande cammino finora compiuto nella massima competizione europea per club, ove risulta seconda alle spalle del Liverpool dopo cinque partite disputate in questo inedito format a trentasei squadre.

Al di là dell’ottimo lavoro svolto dai singoli calciatori in campo, i giusti meriti vanno attribuiti anche alla rinnovata capacità del tecnico Inzaghi di saper gestire con maggiore intelligenza i vari turnover. Preferendo calciatori freschi in base alla tipologia d’impegno in programma e distaccandosi dalla strategia a lui tanto cara di riproporre sempre i soliti volti noti in qualità di titolari.

L’Inter non ha fretta, almeno due operazioni in estate: “Un difensore e un attaccante”

Questo cambiamento ha tuttavia messo in risalto la necessità di coprire ancor meglio alcune posizioni in campo mediante l’intervento della dirigenza nerazzurra, tanto abile a scovare sul mercato le migliori opzioni possibili senza andare incontro a spese da capogiro.

L’Inter appare dunque consapevole di dover mettere in conto almeno un paio di operazioni in entrata, ma nessuna di queste verrà eviscerata nel corso della prossima sessione invernale di gennaio. La conferma è arrivata nel corso delle ultime ore da parte di Matteo Barzaghi, noto giornalista ed inviato per ‘Sky Sport’, raggiunto in collegamento telefonico dal fratello Marco sul proprio canale YouTube.

“Mi aspetto grandi cose dall’Inter per l’estate”, ha raccontato in prima battuta il giornalista. Prima di sottolineare la necessità di dover dare priorità a due reparti nello specifico: “Verranno prese decisioni importanti. Va risolta la questione difensiva e verrà presa una nuova punta. Nulla che si possa fare adesso”, ha poi concluso. Non bisognerà dunque aspettarsi mosse particolari da parte di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio nelle prossime settimane.