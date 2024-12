Estasi totale e futuro all’Inter: “Reijnders al posto di Mkhitaryan”

Il centrocampista olandese macina successi e consensi anche fra i tifosi avversari, alcuni lo bramano all’Inter per sostituire l’armeno in futuro. L’inedito scenario

Potrebbe essersi trattata di una semplice, banale partita di Coppa Italia contro una squadra di seconda categoria. Eppure qualunque partita, anche contro squadre di piccolo calibro su palcoscenici apparentemente meno prestigiosi, nasconde delle insidie.

Il Milan ha affrontato il Sassuolo nell’ottavo di finale della competizione con lo spirito di chi era consapevole di dover scendere in campo senza distrazioni, per archiviare un risultato facilmente pronosticatile alla vigilia ma lungi da uno scarto di reti tanto grande. Nel calderone di opzioni di cui ha potuto disporre Paulo Fonseca, fra i soliti volti noti come Theo Hernandez e Rafael Leao ormai troppo oscillanti nelle rispettive performance stagionali, spicca soprattutto quello del centrocampista olandese Tijjani Reijnders.

Quest’ultimo ha infatti potuto coronare una prestazione sontuosa a scapito dei neroverdi di Serie B grazie ad una sassata sensazionale lanciata da fuori area intorno al 17’ del primo tempo. Il secondo dei sei gol complessivi messi a segno dal Milan in una notte da ricordare. Reijnders ha altresì confermato l’ottimo rendimento di questa prima metà di stagione, al punto da esser già entrato nelle grazie dei tanti tifosi rossoneri sparsi in giro per il mondo.

che acquisto clamoroso Reijnders Mamma mia — Juan Alberto “Pepe” Schiaffino Villano (@_schiaffino__) December 3, 2024

Reijnders piace ai tifosi nerazzurri e sognano il post-armeno: “Oro brillante nel ruolo”

Ciononostante, il consenso ottenuto non porta soltanto colori affini alla sua maglia. Perché nelle ultime ore, a margine della prestazione contro il Sassuolo, sono sopraggiunti commenti inaspettati anche da parte dei tifosi rivali dell’Inter nei confronti di Reijnders.

Questi hanno ampiamente riconosciuto i meriti del calciatore in partita e lo hanno definito come un “acquisto clamoroso” da parte della dirigenza nella passata sessione di mercato. Qualcun’altra sogna persino di vederlo proprio in nerazzurro, nel prossimo futuro, come accaduto con il grande ex Hakan Calhanoglu. Ma non per prendere il posto del turco in cabina di regia, quanto piuttosto per sostituire Henrikh Mkhitaryan.

Reijnders è uno dei pochissimi dei loro che da noi troverebbe spazio, al posto di Mkhitaryan — Luca (@luca_mo_) December 3, 2024

Senza nulla togliere alle immense qualità della mezz’ala armena, fra le mani di Simone Inzaghi uno come Reijnders potrebbe diventare “oro brillante” nel ruolo, scrive un altro utente. Insomma, i tifosi dell’Inter fiutano l’affare. Sebbene a conti fatti vi siano fin troppi ostacoli anche per poter soltanto prevedere una mossa di mercato da parte di Giuseppe Marotta ed il resto dello staff dirigenziale nerazzurro per il cartellino di uno dei centrocampisti più in forma del momento su scala internazionale.