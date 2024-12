Marotta lo fa di nuovo: colpo stile Pogba, ma dal Manchester City

Beppe Marotta ha spesso stupito per i suoi colpi a parametro zero: ora sta provando a replicare l’operazione Pogba, ma stavolta all’Inter

La storia del presidente dell’Inter con il calciomercato è chiara e molto definita. Spesso il numero uno nerazzurro ha stupito nel corso della sua carriera con straordinari colpi a parametro zero, destinati a segnare il destino del suo club. Alla Juventus sono rimasti celebri gli arrivi di Andrea Pirlo e Paul Pogba, che hanno formato un reparto da sogno con Arturo Vidal e portato molti successi.

Sembra un’era geologica fa, perché ora Marotta è un simbolo ben chiaro dell’Inter, riferimento in Italia di Oaktree e decision maker di gran parte del destino nerazzurro in sede di trattative, insieme a Piero Ausilio. Soprattutto per quanto riguarda Pogba, si tratta di un arrivo che ha scritto la storia del calciomercato in Italia, ma non si possono definire di minor spessore arrivi come Mkhitaryan o Thuram.

Nel prossimo futuro, bisognerà comunque tenere d’occhio le esigenze di bilancio, per cui il presidente dovrà ancora una volta fare le capriole per garantire a Simone Inzaghi una squadra sempre più competitiva. Oltre a Jonathan David, Marotta vorrebbe replicare l’arrivo di un giovane talento, e anche lui viene da Manchester.

Colpo alla Pogba per l’Inter: chi è Simpson-Pusey

Ha solo 19 anni, ma Pep Guardiola l’ha messo nel roster di giovanissimi esordienti in Premier League, e di solito non sbaglia. Simpson-Pusey è calciatore di grande qualità ed esplosività, un difensore moderno di cui anche l’allenatore del City apprezza le qualità.

La sua situazione contrattuale, però, potrebbe attirare molti club in Europa se non dovesse trovare un accordo per il rinnovo di contratto. L’inglese, che può giocare anche come terzino sinistro, ha un contratto a breve scadenza e le sue qualità non possono essere messe in discussione.

Il suo profilo è ideale come braccetto a sinistra nella difesa a tre, per cui potrebbe crescere alle spalle di Alessandro Bastoni dopo un primo periodo di ambientamento. Se non dovessero esserci novità nelle prossime settimane, Marotta potrebbe iniziare a stringere contatti con l’entourage del calciatore, con il tentativo di anticipare la concorrenza.