Inter, salta l’affare: se lo prende Antonio Conte per il Napoli

Il club nerazzurro fa i conti con le esigenze del grande ex, che spinge per il gioiello: la strategia del Napoli mette ko Marotta

Temporaneamente falsata dal doveroso rinvio di Fiorentina-Inter – il malore occorso ad Edoardo Bove riecheggia ancora nei cuori di tutti gli sportivi italiani – la lotta Scudetto ha dato verdetti abbastanza importanti dopo l’ultima giornata di campionato. La prima a perdere, per lo meno per il momento, il passo del Napoli capolista è stata la Lazio di Marco Baroni, caduta a Parma.

Non eccezionale nemmeno la risposta della Juve, beffata all’ultimo respiro dal Lecce, mentre l’Atalanta, capace di vincere una partita ‘sporca’ all’Olimpico di Roma, è rimasta in scia alla compagine partenopea. A proposito del mezzo passo falso dei bianconeri, al ‘Via del Mare’ tutti i maggiori club italiani hanno potuto osservare ancora una volta i progressi di un giocatore che ormai è sulla bocca di tutti. Oltre che sul taccuino di mercato di parecchi club esteri.

Dopo aver recentemente rinnovato il contratto, il danese di origini nigeriane ha visto aumentare ancora la sua valutazione di mercato. Se nella scorsa estate proprio la ‘Vecchia Signora’ si era vista rifiutare un’offerta di 15 milioni per il suo cartellino, ora il jolly ne vale molti di più. Alla corsa, oltre all’Inter e alla stessa Juve, si è aggiunto di recente anche il Napoli. Che sta accarezzando l’idea di una strategia che potrebbe mettere fuori gioco, oltre alle rivali italiane, anche la concorrenza estera.

Tutti pazzi per Dorgu: Conte anticipa le rivali

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Patrick Dorgu ha acceso la fantasia di mezza Europa. Tottenham, Chelsea, Lipsia e West Ham hanno già sondato il terreno col Ds dei salentini Pantaleo Corvino, al solito abilissimo a scovare un giocatore che può agire indifferentemente da esterno basso, da trequartista o da esterno alto. Una sorta di Juan Cuadrado molto più giovane – Dorgu è un 2004 – col danese che curiosamente ricorda il colombiano anche nel look.

Il Napoli, consapevole delle difficoltà nello strappare il gioiello giallorosso a metà stagione ad una squadra in piena lotta per la salvezza, ha in mente una strategia ben precisa. Assicurarsi il suo cartellino per circa 30 milioni di euro, ma lasciando il ragazzo a Lecce fino a fine stagione.

Un modo per avere, a partire dall’anno prossimo, il talento tra le proprie fila impedendo nel contempo che qualcuno, con un’offerta sontuosa, lo possa prendere già con l’inizio del nuovo anno solare. Un duro colpo per l’Inter e per Beppe Marotta, che già accarezzava l’idea di regalare a Simone Inzaghi un vero e proprio jolly buono per tutte le esigenze.