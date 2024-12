L’Inter ha preso un top per la difesa: “Come Rudiger”

Il sogno è quello di ripercorrere le orme di Antonio Rudiger, una colonna in grado di guidare una difesa top

Quando l’Inter lo prese la scorsa stagione per circa 7 milioni di euro in tanti si chiedevano se il ragazzone avrebbe mai trovato spazio in un reparto costipato di giocatori di grande esperienza. Il giovane si è però impegnato al massimo, impressionando fin dalle prime settimane Inzaghi, che oggi lo elegge a esempio di serietà e voglia.

Prima del suo arrivo a Milano, dai video che circolavano in rete, si era capito che l’Inter aveva deciso di puntare su un difensore dalla stazza imponente, abbastanza duttile e a suo agio con i passaggi e colpi di testa: un centrale bello grosso sul modello di Rudiger, il campione tedesco che ha fatto le gioie dei tifosi dello Stoccarda, della Roma, del Chelsea e infine del Real Madrid.

Yann Bisseck ha trovato spazio in maglia nerazzurra approfittando dell’infortunio di Pavard, e in quel momento ha saputo confermarsi un’alternativa utilissima per la squadra. Nella scorsa stagione ha messo insieme 16 presenze in serie A, condite da 2 reti. Ha giocato anche in tre occasioni in Champions.

Quest’anno è già arrivato a 8 presenze in campionato (con un goal) e a 5 gare in Champions League, confermando le buone impressioni della scorsa stagione. Non è partito benissimo: in un paio di occasioni si è rivelato un difensore ancora acerbo e poco scafato in marcatura. Ciononostante, Simone Inzaghi continua a credere nelle sue doti e a dargli spazio.

Preso per fare il vice-Bastoni, e quindi per giocare sul centro-sinistra, è stato finora impiegato soprattutto sul centro-destra, senza sfigurare. Ma l’allenatore ha già fatto capire che in futuro potrebbe occupare anche il ruolo di perno della difesa.

Bisseck come Rudiger: “La Germania è la mia priorità“

Negli scorsi giorni la Federcalcio tedesca è stata raggiunta da una strana mail in cui veniva rivelato che Yann Bisseck aveva deciso di giocare con il Camerun rinunciando così alla possibilità di vestire la maglia della Nazionale maggiore tedesca. Si trattava di un falso annuncio, con cui Bisseck non ha avuto nulla a che fare.

Il difensore nerazzurro ha altre intenzioni, e lo ha spiegato chiaramente ai microfoni di Sport Bild: “Dopo quello che è successo, il ct Julian Nagelsmann mi ha contattato”, ha raccontato Bisseck. “Non ho ancora deciso nulla, ma la mia priorità è la Germania, perché lì ho provato tutte le squadre giovanili. L’ho detto anche al nostro ct”. Dopodiché Bisseck ha voluto ringraziare Nagelsmann per l’attenzione che gli ha dedicato: “Sentirlo è stata un’emozione incredibile. Per me è incredibile che l’allenatore della Nazionale conosca il mio nome!’. È una cosa enorme, ne sono molto felice”.

Il giovane difensore nerazzurro si è quindi detto entusiasta del fatto che l’allenatore della Nazionale tedesca abbia voluto contattarlo personalmente: ha letto quella telefonata come segno di rispetto. “Devo fare molto per conquistarmi un posto in Nazionale. Ma ci credo fermamente”, ha poi dichiarato Bisseck.

Infine, il nerazzurro ha ammesso di sognare di poter arrivare ai traguardi raggiunti da un mito della Nazionale tedesca. “Vorrei difendere con Antonio Rudiger in Nazionale, quello sarebbe il mio sogno assoluto. Lui è il mio modello, vorrei avere la sua aggressività. Con lui gli avversari sono sempre preoccupati. È così che voglio entrare nella psiche dei miei avversari“.

Tornando alla mail, l’intero episodio è stato già archiviato dalla DFB (cioè dalla Federcalcio tedesca) come un bluff. Bisseck stesso ha già chiarito che non sapeva nulla di questa decisione e che la sua priorità, al momento, è quella di poter rappresentare la Germania.