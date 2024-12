Mondiale per Club 2025: le avversarie dell’Inter, dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Grande attesa per il sorteggio del Mondiale del Club che decreterà le avversarie dell’Inter. Tutte le indicazioni su dove vederlo

Una giornata storica per l’Inter protagonista del sorteggio della prima edizione del Mondiale per Club, ospitata dagli Usa dal 15 giugno al 13 luglio.

L’evento è in programma oggi, giovedì 5 dicembre, alle 19 (ora italiana) a Miami. Sono 32 le squadre qualificate al Mondiale che saranno suddivise in otto gironi da quattro squadre ciascuna. Passano alla fase a eliminazione diretta, le prime due di ogni gruppo con tabellone in stile Mondiale o Europei dagli ottavi di finale all’epilogo del torneo, previsto il 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

Il sorteggio prevede la suddivisione delle 32 partecipanti nelle quattro fasce seguenti:

Fascia 1: Real Madrid, Manchester City,Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Fascia 2: Inter, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Porto, Borussia Dortmund, Salisburgo, Benfica



Fascia 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors e Botafogo.



Fascia 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Esperance Tunisi, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Il sorteggio prevede alcuni vincoli. Il principale è quello relativo alla presenza (con l’eccezione delle compagini europee) di club appartenenti alla stessa confederazione. E’ stato stabilito, inoltre, che le migliori quattro squadre della Fascia 2, composta solo da club europei, affronteranno le 4 sudamericane della prima urna. Di conseguenza, l’Inter avrà come avversaria una tra Palmeiras, River Plate, Fluminese e Flamengo. Per effetto di questo incrocio, i nerazzurri eviteranno Boca Juniors e Botafogo, presenti nella terza fascia.

Mondiale per Club, dove vedere il sorteggio in streaming e diretta tv

Il sorteggio del Mondiale per Club 2025 sarà visibile, gratuitamente e senza abbonamento, in streaming su DAZN. Proprio ieri è stata ufficializzata l’acquisizione dei diritti di trasmissione della kermesse da parte della piattaforma streaming che trasmetterà, gratuitamente, tutte le 63 partite nei vari mercati in cui è presente, Italia compresa. Nell’ambito dell’accordo globale con FIFA, Dazn può cedere in sublicenza i diritti di trasmissione delle partite ad emittenti tv visibili in chiaro, scenario eventuale di cui avremo notizia nei prossimi mesi.

Potete vedere il sorteggio anche in un’altra modalità gratuita ovvero Fifa+ sul sito di riferimento o tramite la app. Per l’accesso è necessario autenticarsi. Fifa+ è visibile gratuitamente (senza bisogni di autenticazione) anche su Samsung TV, ovvero la selezione di canali multi tematici disponibili per i possessori di una smart tv del brand coreano.

Inter che domani sera sarà in campo per la 15.a giornata di Serie A contro il Parma a San Siro alle 18.30. Anche questa partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e sul canale tv Dazn 1 disponibile su Tivusat e decoder Sky alla posizione 214. Proprio, su Sky, martedì prossimo alle 21 andrà in onda la quinta sfida di Champions League tra i nerazzurri e il Bayer Leverkusen.