Prestito con obbligo di riscatto: l’Inter lo prende da infortunato a gennaio

Nuova pista di mercato per il club nerazzurro: il big, esubero tecnico nel suo club, può arrivare col nuovo anno a determinate condizioni

Le occasioni di mercato. Quante volte Marotta, colui che negli ultimi anni ha arricchito questo termine con colpi rivelatisi poi eccezionali, ha sondato delle piste magari non battute inizialmente, ma poi diventate foriere di grandi affari che hanno migliorato la qualità complessiva della rosa nerazzurra.

Basti pensare all’ingaggio di Francesco Acerbi, all’epoca ai ferri corti col presidente Lotito e con buona parte della tifoseria biancoceleste oppure – tornando ancor più indietro negli anni, all’arrivo di Matteo Darmian, prelevato a costi davvero bassi dal Parma nel luglio del 2021.

Restando nell’àmbito del reparto difensivo, il club di Viale della Liberazione si sta già guardando intorno con l’intenzione di inserire un’altra pedina nello scacchiere arretrato. Gli infortuni in serie dello stesso ex Lazio – già fermatosi due volte in stagione – e di Benjamin Pavard non lasciano infatti tranquillo lo staff tecnico. Che non vuole ritrovarsi in emergenza in difesa quando le cose si faranno davvero serie nella seconda parte di stagione.

Ecco che allora, assieme alla pista Bertola dallo Spezia, il dirigente milanese sta bussando alla porta del top club europeo per un giocatore attualmente infortunato, ma prossimo al rientro.

Via libera dal Barcellona, l’Inter pesca dal top club

Già prodotto delle Giovanili del Chelsea dal lontano 2013 – quando faceva parte della formazione Under 18 dei Blues – Andreas Christensen non ha avuto finora una carriera all’altezza delle elevate aspettative riposte sul suo conto. Approdato, dopo il prestito al Borussia Moenchengladbach, in prima squadra col club londinese nel 2017, il danese è stato impiegato con relativa continuità.

Passato al Barcellona a titolo gratuito nell’estate del 2022 dopo una lotta di mercato che coinvolse anche alcune società di Serie A, lo scandinavo è diventato un punto fermo della difesa di Xavi, salvo poi fare i conti con due ordini di problemi.

Innanzitutto l’addio del tecnico catalano, ma soprattutto l’infiammazione al tendine d’Achille che di fatto lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte della stagione 2024/25. Prossimo al rientro – che dovrebbe avvenire col nuovo anno – il giocatore ha già capito di non poter trovare molto spazio con Hansi Flick, che predilige centrali veloci in grado di prendere gli attaccanti avversari molto alti, quasi a centrocampo, per poi eventualmente scappare all’indietro.

Lo stesso club catalano ragiona su una possibile partenza, magari in prestito, del suo difensore, legato al Barça da un accordo che scadrà a giugno 2026. La situazione sembra apparecchiata perfettamente per l’Inter, che potrebbe prenderlo a titolo temporaneo con obbligo di riscatto – a determinate cifre – dopo un certo numero di presenze.

Come riportato dal portale catalano ‘Elnacional.cat‘, l’affare posto in questi termini incontrerebbe i favori della dirigenza blaugrana, che intanto in prima battuta si libererebbe dell’ingaggio percepito dall’ex Chelsea.