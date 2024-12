Ribaltone nell’attacco dell’Inter: “Un fuoriclasse. E subito a gennaio”

I nerazzurri già dispongono di una risorsa offensiva da lanciare in Prima Squadra ma bisogna attendere il suo rientro, per i tifosi bisogna puntare tutto su di lui

Due nodi da sbrogliare, due priorità da annullare. Se non nel corso della sessione invernale di mercato, quantomeno in quella estiva che verrà. L’Inter ha infatti bisogno con una certa urgenza di un difensore centrale e di un attaccante.

Il primo dovrebbe avere dalla sua un bagaglio d’esperienza piuttosto ricco per poter sperare di prendere il posto di Francesco Acerbi il quale, nonostante la riconferma scattata mediante il rinnovo di contratto, non può più contare su una condizione fisica impeccabile. Mettendo altresì in conto il possibile addio di Stefan de Vrij a parametro zero, perché in scadenza. La seconda figura, invece, dovrebbe poter prendere il posto di almeno uno dei due papabili uscenti fra Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando da settimane con la finalità di scovare i profili ideali da selezionare, come confermato dallo stesso presidente Giuseppe Marotta, ma è verosimile che tutte le attenzioni finali possano ricadere su quattro o cinque elementi soltanto al termine della stagione. Ciò significherebbe non mettere mani alle proprie risorse a gennaio.

L’appello dei tifosi per il ritorno di Esposito: “Lui la scelta migliore”

In un solo caso, tuttavia, i tifosi sarebbero favorevoli a sollecitare una presa di posizione anticipata da parte della dirigenza dell’Inter. Ovvero, per riportare a casa un talento in rapidissima ascesa con la maglia dello Spezia, in Serie B.

L’appello è stato mosso per Francesco Pio Esposito, classe 2005, di recente premiato dall’AIC come miglior giovane del campionato cadetto nel corso della serata di gala tenutasi un paio di giorni fa. Nessuna pescata dall’estero o piste complicate, dunque: è sufficiente che i nerazzurri girino l’angolo per delineare il futuro del proprio centravanti alle dipendenze di Simone Inzaghi.

Nella sezione dei commenti del post pubblicato da ‘interlive.it’ sulla propria pagina Facebook, moltissimi tifosi hanno dato voce ai propri desideri scrivendo ogni bene sul talento di Esposito.

“Questo ragazzo ha tutto come attaccante, io l’ho ammirato dalla primavera e secondo me nel suo ruolo può diventare un fuoriclasse”, ha ammesso Angelo Cacciatore.

Poi ancora, Mario Spada: “Questo ragazzo è forte, ben strutturato fisicamente. È alto 190 centimetri, davvero tosto”. Vittorio Barone lo preferirebbe persino a Mehdi Taremi: “Sarebbe la migliore soluzione come terza punta”.

Ciononostante, qualche commento pizzica anche la scarsa vena valorizzatrice di Inzaghi nei confronti delle giovani promesse avute fra le proprie file, in Primavera. “Purtroppo per l’Inter è difficile lanciare un giovane. Inzaghi vuole gente affermata, basta vedere con Frattesi”, ha evidenziato Gerry Cirulli con rammarico. Tutto resta nelle mani della società e dello staff tecnico. Guardare in casa, certe volte, è una soluzione a lungo termine che ripaga.