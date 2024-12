Inter-Parma, Bastoni furioso con i compagni: urla e reazione immediata

Inter e Parma sono sul risultato di 1-0, ma Bastoni se l’è presa con i compagni per un episodio avvenuto in campo

L’Inter ha iniziato la partita contro il Parma in maniera dominante, ma i nerazzurri sono riusciti a sbloccare la partita solo al 40esimo, nonostante le tante occasioni create da Thuram e Lautaro Martinez, e soprattutto la traversa colpita da Denzel Dumfries. Le chance non sono mancate, ma dal 20esimo minuto in poi sono usciti anche gli ospiti.

L’episodio che ha dato una svolta totale al primo tempo è stato proprio degli emiliani. Dopo un recupero palla e una bella triangolazione nello stretto, Sohm è riuscito ad andare al tiro, trovando un po’ impreparata la difesa dell’Inter. Il centrocampo e la difesa nerazzurra sono parsi un po’ troppo leggeri di fronte agli attacchi avversari.

L’occasione per Sohm ha scatenato subito l’ira di Bastoni. Il difensore ha iniziato a urlare all’indirizzo dei suoi compagni, quasi per richiamarli all’ordine e alla giusta attenzione anche in fase difensiva. Subito dopo, l’ex Atalanta ha detto alla squadra di salire e alzare il suo baricentro e ha motivato i suoi. Era il segno di reagire subito e così ha fatto la squadra.

Inter-Parma, il gol di Dimarco ha sbloccato la partita

In realtà, le cose non si sono messe benissimo per i nerazzurri, con Barella e Mkhitaryan che hanno faticato a trovare gioco e il Parma che ha preso coraggio, pur senza impensierire più di tanto Sommer.

Il momento negativo è stato spezzato da Federico Dimarco: il laterale dell’Inter ha tagliato alle spalle dei centrali degli ospiti e ha realizzato con un tiro incrociato e molto preciso che ha battuto Suzuki. Si tratta di un vantaggio meritato nel complesso per ciò che è riuscita a produrre la squadra di Inzaghi nel corso del primo tempo.