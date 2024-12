Costa 30 milioni, Marotta lo prende a zero: affare stile Reijnders

Giuseppe Marotta può centrare un colpo importante a parametro zero: si tratta di un affare stile Reijnders, che può rinforzare parecchio la squadra

L’Inter dovrà basare ancora per diverso tempo il suo futuro su diversi colpi a basso costo, visto che le finanze nerazzurre devono essere riequilibrate e Oaktree ha imposto il diktat di non avere molte spese e limitarle ai calciatori più giovani, quindi in grado di portare plusvalenze e rappresentare un vero e proprio asset per il club.

È chiaro che, se dovessero essere puntati profili diversi, dovranno essere degli acquisti a parametro zero, calciatori capaci di portare un contributo immediato senza esborsi importanti, un po’ come è avvenuto con diversi profili negli ultimi anni. Uno di questi potrebbe portare la dirigenza a guardare direttamente in Olanda per un calciatore che sta vivendo un grande inizio di stagione.

Olivier Boscagli ha dimostrato di essere arrivato a piena maturazione nel corso della sua carriera ed è ora un elemento imprescindibile per il PSV, che sta cercando di primeggiare in campionato e non solo. Il centrale è in scadenza di contratto a giugno 2025 e, se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, diversi club potrebbero affondare il colpo senza una spesa eccessiva.

L’Inter torna su Boscagli: affare a zero per la difesa

Non è un mistero che la difesa dell’Inter dovrà essere puntellata nei prossimi mesi, nel nome di una mini rivoluzione che presto o un po’ più tardi porterà all’addio di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Potrebbe anche arrivare un’offerta parecchio importante per Yann Bisseck, a cui difficilmente Marotta e Ausilio potrebbero dire di no.

E poi c’è la situazione di Tomas Palacios: l’argentino finora non ha quasi mai visto il campo e potrebbe partire in prestito per farsi le ossa in Serie A e nel calcio europeo. Per questo, Boscagli potrebbe essere un’occasione da non farsi sfuggire, a 27 anni e ancora con tanto da dare in carriera.

Dai primi giorni di gennaio in poi, l’Inter potrebbe intraprendere i primi contatti con l’entourage del calciatore per tentare di anticipare la concorrenza che potrebbe piombare sul ragazzo. Il difensore francese potrebbe essere perfetto come braccetto di sinistra alle spalle di Alessandro Bastoni, ma si tratta di un vero e proprio jolly difensivo, che potrebbe ambientarsi bene in Italia grazie alle sue qualità tecniche.

D’altronde anche Reijnders veniva dall’Olanda e si sta ambientando alla grande in Italia. Il valore di mercato di Boscagli è di 30 milioni di euro, a zero è una grande opportunità.