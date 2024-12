Scossone Inter: spogliatoio bollente, sono pronti a chiudere con Inzaghi

Si riaccendono le voci di mercato sul futuro di Simone Inzaghi: c’è una squadra con lo spogliatoio in subbuglio pronta a chiudere

C’è chi lo giudica ancora con riserva e chi invece lo elegge a miglior allenatore della Serie A. Che cosa c’è scritto nel destino di Inzaghi? Per l’attuale allenatore dell’Inter bisogna davvero prevedere un futuro in un top-club europeo? Oppure potrebbe diventare un nuovo Helenio Herrera (l’allenatore che ha allenato i nerazzurri per otto stagioni consecutive, dal 1960 al 1968; e poi per la nona volta nel campionato 1973-1974)?

Dal canto suo, Inzaghi, in passato definito come un pigro da Ausilio, sembra del tutto refrattario all’idea di un addio all’Inter… L’allenatore piacentino sta bene ad Appiano. Sente di aver raggiunto grandi risultati e di potersi ripetere. Appena un paio di mesi fa è stato cercato dalla Premier (lo voleva il Manchester United), e a fine stagione i top-club potrebbero rifarsi sotto.

C’è una big, per esempio, il cui l’attuale allenatore sembra aver del tutto perso il controllo sullo spogliatoio: da più parti si invoca il nome di Inzaghi come possibile sostituto. Si tratta di un club dai potentissimi mezzi economici e che potrebbe dunque davvero affascinare il mister nerazzurro, sia dal punto di vista finanziario sia per quanto concerne il progetto sportivo.

Lo spogliatoio si ribella e la dirigenza pensa a Inzaghi

Si racconta che molti giocatori del top-club siano ormai da settimane stanchi dell’attuale allenatore. Anche i dirigenti, secondo i rumors, sembrerebbero sempre meno disposti a supportare il manager in carica. Il club che sta vivendo giorni di grande confusione è il PSG. Luis Enrique potrebbe insomma avere i giorni contati.

Secondo i media transalpini, l’allenatore spagnolo avrebbe organizzato nei giorni scorsi una riunione con la squadra per cercare di riprendere il controllo dopo alcuni episodi di insubordinazione. Ci sarebbero i giocatori scontenti della loro attuale posizione in rosa, come Donnarumma, Kimpembee e Skriniar, e poi i senatori, offesi dai comportamenti del mister.

Tutta colpa di un documentario intitolato No tenéis in ***** idea apparso un paio di mesi fa in streaming su Movistar), una specie di racconto sugli ultimi anni da allenatore di Enrique, dove l’allenatore è apparso irriverente nei confronti dei giocatori. A ciò va aggiunta la scarsa serenità portata dai problemi in Champions, dove la squadra parigina sta collezionando brutte figure… Secondo la stampa francese molti campioni del PSG si sarebbero arrabbiati dopo aver visto nel documentario immagini di una sfuriata di Enrique durante l’intervallo dello scorso ottavo d’andata di Champions League contro la Real Sociedad.

A Parigi invocano il tecnico dell’Inter

Tra questi c’era Mbappé, che è scappato a gambe levate da Parigi. E poi ci sarebbe Dembélé, che da molte giornate non è più un giocatore centrale nel progetto. Oltre a essere criticato per il gioco non entusiasmante e per i risultati non all’attesa delle aspettative, Luis Enrique sarebbe dunque ritenuto anche poco gradito ai suoi calciatori.

Ecco perché i dirigenti del club starebbero pensando a un personaggio diametralmente opposto: un manager meno primadonna e più empatico. E anche più aziendalista. Un Inzaghi, dunque… Intanto però Enrique continua a sostenere di andare d’amore e d’accordo con tutti e di non aver alcun tipo di problema con lo spogliatoio.

Il tecnico del PSG, dopo la sconfitta contro il Bayern in Champions, ha voluto negare tutte le voci di tensioni in squadra: “Qui c’è uno spogliatoio eccezionale sia dal punto di vista umano che professionale“, ha detto in conferenza stampa. “Sono un professionista e non voglio partecipare al vostro gioco. Non ho nient’altro da aggiungere“.