Skriniar ha detto sì al ritorno: i dettagli dell’operazione

Milan Skriniar vuole il ritorno il Serie A e la Serie A è pronta a riaccoglierlo a braccia aperte, ma c’è un problema

Potrebbe tornare in prestito: questo si augurano i diretti interessati. Dal PSG, a quel che si dice, non dovrebbero sorgere ostacoli. I parigini potrebbero anche essere d’accordo nel liberarlo a titolo temporaneo, e pure senza opzione di riscatto. Per il club di Ligue 1 conta soprattutto che il giocatore possa rivalutarsi e trovare così mercato per giugno, quando, verosimilmente, si opererà per arrivare a una cessione.

Lo slovacco che aveva voluto fortemente il trasferimento a Parigi liberandosi a zero dall’Inter, sta trovando poco spazio con Luis Enrique. Dopo una prima annata di alti e bassi, l’ex nerazzurro è oggi considerato una riserva non utilissima in senso tecnico e poco inquadrabile all’interno del gioco della squadra. L’allenatore spagnolo preferisce giocatori che sappiano impostare e partecipare attivamente alla manovra.

E, malgrado le dichiarazioni ufficiali con cui Skriniar ha confermato di essere contento al PSG, sembra che tutto sia già apparecchiato per un addio. L’ex Inter vorrebbe una squadra dove giocare con maggiore costanza, il PSG sarebbe disposto a lasciarlo partire e c’è una squadra in Serie A che sarebbe felicissima di accoglierlo.

Si tratta della Juve, che dopo l’infortunio di Bremer si è scoperta troppo fragile in difesa. Sulla carta, tutto sembra quadrare, ma c’è un problema assai ingombrante da risolvere. Milan Skriniar percepisce infatti un ingaggio da 9 milioni e, per farlo tornare a giocare in Serie A, i bianconeri dovrebbero pagarne almeno 4 ai parigini.

Il ritorno di Skriniar: l’ex Inter flirta con la rivale

La difesa della Juventus, che si era dimostrata solidissima a inizio campionato, ha cominciato a rivelare troppi scricchiolii con l’assenza di Bremer. Ed è per questo che Giuntoli potrebbe intervenire sul mercato a gennaio. La soluzione ideale sarebbe quella di trovare un difensore esperto, tosto e in grado di guidare il reparto. Ma per trovare giocatori del genere bisogna spendere, e la Juve non ha la forza economica di accontentare Thiago Motta.

Ecco perché prende quota l’idea di un prestito. Milan Skriniar, ormai quasi ai margini del progetto PSG, potrebbe essere l’uomo giusto, anche perché lo slovacco non sarebbe affatto dispiaciuto di un ritorno in Serie A, dove ha dato il meglio di sé.

Pare che Juventus stia valutando anche Jaka Bijol, centrale classe ’99 dell’Udinese. I friulani, però, non vorrebbero cederlo a gennaio. E per farli vacillare bisognerebbe offrire più di 15 milioni. Su Bijol, come sappiamo, ha messo gli occhi anche l’Inter, che però potrebbe farsi avanti solo a fine stagione.

I problemi dello slovacco a Parigi

La prima stagione di Skriniar a Parigi, complici anche i problemi fisici che il difensore si sta portando dietro dai tempi dell’Inter, è stata parecchio deludente. I tifosi lo hanno più volte criticato e il giocatore ha piano piano perso spazio nelle rotazioni del tecnico dei parigini Luis Enrique.

Quest’anno le cose sono cominciate anche peggio. Pacho e Marquinhos sono i titolari di difesa scelti da Enrique. La prima riserva è Lucas Beraldo. Skriniar è quindi la quarta scelta possibile. Non è la quinta solo perché Presnel Kimpembe è infortunato. E non è nemmeno escluso che il PSG possa intervenire sul mercato per acquistare un giovane che piace a Enrique: si tratterebbe di Diomandé dell’Auxerre.

Intanto, sembra che si sia fatto avanti il Friburgo: i tedeschi vorrebbero acquistare lo slovacco a gennaio offrendo al PSG 15 milioni di euro. Oltre alla Juve, dunque, ci sono altri interessati. Per esempio le squadre turche (Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas) e il Siviglia. E occhio a Conte che potrebbe chiamarlo al Napoli.