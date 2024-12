Tifa Milan, ma lo vuole anche l’Inter: derby di mercato per un colpo in Serie A

La rivalità tra i due club di Milano si accende anche sul mercato: entrambe hanno messo in agenda il colpo dalla matricola

La cronaca dei colpi scippati, di quelli messi a segno mentre l’altra pensava di avere il giocatore in pugno, di quelli passati a parametro zero da una sponda all’altra nel giro di poche settimane, e di grandi ex che in futuro potrebbero accasarsi sull’altra sponda del Naviglio, si arricchisce di un nuovo capitolo.

Stavolta, a mettere ancor più pepe sulla questione, metteteci anche che l’obiettivo di mercato di Milan e Inter è tifoso rossonero sin da piccolo. Ma questo non gli ha impedito – proprio a lui, che sarebbe un difensore – di realizzare una clamorosa doppietta proprio contro il Diavolo nell’ultima pirotecnica sfida tra Cagliari e Milan.

Gabriele Zappa, 25 anni da compiere il prossimo 22 dicembre, sta vivendo la sua miglior stagione in carriera. Arrivato nell’isola nel luglio del 2021 dopo la militanza nel Pescara – club al quale era stato venduto proprio dall’Inter, club nel quale l’esterno ha fatto la trafila delle Giovanili – il giocatore sta attirando su di sé l’interesse di diversi club. Non solo quelli milanesi, non solo alcune altre società italiane, ma perfino un colosso estero. Ma andiamo con ordine.

Zappa ‘on fire’: derby di mercato con un occhio alla Francia…

Come rivelato da Calciomercato.it, l’interesse della Roma di Claudio Ranieri – che ben conosce il calciatore avendolo avuto alle sue dipendenze per un anno e mezzo nel recente e glorioso ritorno a Cagliari del mister testaccino – è davvero concreto. Ma c’è un’altra pista. Prestigiosa e pericolosa per le concorrenti italiane.

Anche il PSG, il dominatore delle ultime stagioni in Francia e sempre accreditato, per lo meno nelle intenzioni, di arrivare in fondo a quella ossessione chiamata Champions League, sta sondando il terreno. Oltre che per le qualità intrinseche del ragazzo, Zappa fa così tanta gola perché ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Nonostante il club rossoblù abbia avviato la trattativa per il prolungamento di contratto di uno dei suoi gioielli – l’idea è quella di lusingare il terzino con un ricco accordo fino al 2028 – la firma non è arrivata. Motivo in più, per tutti i club interessati, di farsi avanti ora. Magari per strappare un accordo già per gennaio, quando il Cagliari potrebbe giocoforza accontentarsi di un indennizzo economico inferiore al valore del giocatore pur di non rischiare di perderlo a ‘zero’ dopo qualche mese…