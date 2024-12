Il top club non gli rinnova il contratto: Inter e Juve lo aspettano in saldo

Interessante occasione di mercato per le due grandi rivali del calcio italiano: è lotta per il calciatore, che può arrivare a prezzo di saldo

Si avvicina sempre più, a grandi passi, la sessione invernale di scambi, occasione per tutti i club di mettere a segno – almeno nelle intenzioni – quei colpi in grado di perfezionare la rosa. O di stravolgerla del tutto, migliorandola nei settori più carenti. Certamente il cosiddetto ‘mercato di riparazione’ porta con sé esigenze diverse a seconda della posizione in classifica e delle lacune mostrate in questa prima parte di stagione.

L’Inter, che sembrava in difficoltà nel reparto arretrato, ha ultimamente registrato a dovere la sua fase difensiva, soprattutto in Europa. La formazione allenata da Simone Inzaghi ha ancora la porta inviolata in Champions: un record che gli ha consentito, anche grazie a due vittorie ‘tutta sostanza’ come quelle di misura su Arsenal e Lipsia, di essere a buon punto per rientrare nelle magnifiche 8 della ‘Phase League’.

Il nuovo infortunio occorso a Francesco Acerbi però, accompagnato dallo stop di Benjamin Pavard, hanno fatto scattare l’allarme sul rischio di restare corti nelle alternative difensive. Un problema condiviso anche dalla Juve, che ormai da parecchie settimane sta facendo a meno di Gleison Bremer, e che recentemente ha incassato con amarezza un altro lungo stop, quello di Juan Cabal.

Insomma, le due grandi rivali non disdegnerebbero un colpo nel reparto arretrato per garantire ai rispettivi tecnici di poter fare delle scelte non dettate solo dallo stato di necessità. All’orizzonte ecco spuntare un profilo che, per status e condizioni di acquisto, potrebbe essere foriero di una nuova lotta di mercato tra Marotta e Giuntoli.

Il Barcellona gli volta le spalle: Inter e Juve pronte al colpo low cost

Reduce da un’infiammazione al tendine d’Achille che gli ha praticamente fatto saltare tutta la stagione corrente a parte i 26′ disputati nel vittorioso esordio in Liga sul campo del Valencia, Andreas Christensen dovrebbe tornare a disposizione a gennaio 2025. Le prospettive di una titolarità sono però frustrate dalle idee tattiche del tecnico Hansi Flick, che predilige centrali difensivi con altre caratteristiche. Se a questo aggiungiamo che il contratto in scadenza a giugno 2026 non è affatto oggetto di alcuna proposta di rinnovo da parte della dirigenza del club blaugrana, il cerchio si chiude.

Il danese, già in passato tra le fila del Chelsea, si libererà quasi certamente a zero nel luglio del 2026. Ovviamente il Barcellona non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore senza incassare almeno un indennizzo economico, anche perché, essendo arrivato lui stesso gratis in Catalogna nell’estate del 2022, lo scandinavo è potenzialmente una plusvalenza ‘naturale’ per Deco e Laporta.

Inter e Juve, riferisce il portale ‘FootballEspaña.net’, hanno già mosso i primi passi per sferrare la loro offensiva nella prossima estate. L’obiettivo è quello di strappare un prezzo di favore per un difensore di caratura internazionale.